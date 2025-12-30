新光三越氣爆2》檢方痛批管理疏失 新光三越：全力配合司法

跨年前，百貨龍頭新光三越接到檢方震撼彈，台中地檢署今(30)日起訴相關人等共13人，並痛批管理疏失層層堆疊，導致百貨史上最嚴重的工安事故。新光三越發出4點回應表示，會秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

台中地檢署今日對新光三越台中店氣爆案偵結起訴，依過失致死、傷害等罪，起訴新光三越總公司及管理、承攬人員等13人。台中地檢署痛批，新光三越是全台大型企業，應以最高標準落實公共安全及施工管理，卻在施工前未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，造成全台百貨史上最嚴重的工安事故。

新光三越 四點聲明

新光三越也對此發出發出四點聲明指出，對台中店造成社會輿論、往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。對於檢方起訴，表達尊重與重視，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要司法程序。

新光三越表示，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作，也將成為未來新光三越營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

新光三越還提到，事故發生後，立即啟動台中店的修復，以及安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，也對全台營業據點進行安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。

新光三越強調，會秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。