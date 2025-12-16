新光三越綠色展 減碳成效佳

新光三越永續發展辦公室永續長謝英明，以「新光三越打造永續生活美學共創美好未來」進行專題演講。（趙雙傑攝）

新光三越永續發展辦公室永續長謝英明以「新光三越永續實踐：一起打造永續生活美學共創美好未來」為題指出，新光三越長期促進商業、營運與文化3大經營方向，建構企業韌性，以永續生活美學，創造人文感動為願景，攜手社會邁向永續未來。

謝英明表示，新光三越深耕藝文領域已超過30年，贊助超過3,790位藝術創作者，並於1995年成立新光三越文教基金會，聚焦工藝、攝影與兒童美育3大領域，透過多元藝文活動與深耕兒童教育，致力於推動文化藝術普及。

他指出，新光三越今年推出2大永續里程碑。首先，5月與環境部合作首度舉辦大型永續主題展「RE：ACTION綠循環生活展」，號召超過50個永續品牌共同響應，採零廢棄概念佈展，並首創綠色入場行動，民眾可攜帶空瓶等回收物入場換取點數回饋，整體減碳達36公噸。

另一里程碑，則是新光三越於9月啟動的全台性紙袋減量計畫，活動期間會員不索取購物紙袋且單筆消費滿300元，即可獲得10點點數回饋，已成功減少116公噸碳排放，展現和消費者一起攜手減碳的力量。

此外，新光三越2015年成立自有品牌「好好集」，積極扶植地方老店、小農與青年創業。截至2024年已與167家品牌合作，並將超市在地生鮮食材比例提升至66％。企業加速數位轉型，打造會員數位化管理、點數生態圈拓展等，提供更智慧的消費體驗。

同時，新光三越投入社會公益，參與淨灘、二手彩妝捐贈計畫及運動贊助，實踐企業永續責任。（蘇彣）