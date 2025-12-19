新光三越蟬聯台中地王！每坪現值238萬元 較去年上漲0.84%

台中市今（19）日公布2026年公告土地現值，根據地價及標準地價評議委員會的結果，全市土地現值平均調整1.26%，連續第六年上漲。值得注意的是，新光三越在西屯區惠國段93地號再度蟬聯台中「地王」，其公告土地現值達238萬元，每坪較去年微幅上漲0.84%。

新光三越在西屯區惠國段93地號再度蟬聯台中「地王」。（圖/資料照）

根據地政局的說明，公告土地現值每年調整一次，作為土地增值稅的課徵依據。此次的調整顯示出台中市的土地市場仍然活躍，尤其是新光三越所在的地區，未來將受益於捷運藍線的通車，周邊還有歌劇院、市政府等重要設施，這些因素都強化了該商圈的吸引力。

專家指出，儘管整體調漲幅度未超過2%，但這反映了當前不動產市場的變化。地價的上漲對於投資者來說，是一個值得關注的信號，尤其是在經濟環境變化的背景下，台中市的土地價值仍顯示出穩定的增長潛力。

