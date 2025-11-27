新光三越週年慶最終回！「2大人氣Buffet」年底開幕、衝2億業績
生活中心／賴俊佑報導
新光三越台北站前店週年慶今(27)日開跑，業績目標10.8億，成長0.5%，週年慶首日預估3萬人進館，由於氣溫明顯下降，因此冬被、小家電詢問度高；另外饗賓集團旗下朵頤餐廳、果然匯將進駐站前店13樓，新光三越預估開幕後1年可達2億業績、吸引100萬人潮。
朵頤餐廳、果然匯將進駐新光三越台北站前店
百貨週年慶大戰尾聲，目前僅SOGO台北店(忠孝、復興、敦化)因萬元普發助攻而驚險達標，新光三越被問及前幾波週年慶是否達標？新光三越僅表示「還有台北站前店做最後衝刺」。
新光三越台北站前店13樓目前改裝中，饗賓集團旗下2大人氣buffet朵頤餐廳Doricious、果然匯將進駐，新光三越表示看準百貨鄰近台北車站，國內旅客和外國客聚集，以及該區沒有buffet經營，新光三越將這2間店視為帶動人潮的王牌；另外11樓運動用品、12樓餐廳也有計畫改裝，將引進新餐飲品牌，增加餐飲比例。
會員點數可換土耳其來回機票、海景飯店四人房
新光三越台北站前店週年慶11月27日盛大開跑，全館累計滿5,000送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points。
新光三越APP點數專區扣skm points 30點，即可獲得「電子購物金300元」，每人可兌換1份。 於全館指定業種單筆5千可折抵300，最高可折抵300。
活動期間，每日早上10:00，至新光三越APP點數專區扣30點即可於指定日期+當日消費單筆300兌換點數爆品，價值最高的贈品為899元的「FORA PROJ 普拉斯鏈修復撫紋生物纖維乳液面膜3入/盒」。
超級點數盛典年度華麗鉅獻！會員扣200,000點可兌換土耳其航空 台灣-土耳其來回機票(經濟艙) (市價36,000元)，扣80,000點可兌換蘭陽烏石港 海景酒店平日山嵐四人房一泊一食(原價15,000元)。
更多三立新聞網報導
吃火鍋看台北101煙火！馬辣跨年場開搶 饗 A Joy、島語參戰
麥當勞奶昔開賣5天就完售！補貨時間曝 毛毛包全賣完了
台北最強水餃漲價了！每顆貴1元 湯品、仙草蜜也變貴
星巴克「連2天買1送1」新品、星冰樂都喝 85℃抽JELLYCAT娃娃
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
黑五超狂大回饋 ♥︎ 專櫃精品、高級家電8大必收推薦，$1,999起獨家開搶！
今年黑五超有誠意～不只給你買到便宜，更推出精品、家電高單回饋！從精品包、黃金飾品，到 Dyson、PHILIPS、Panasonic 豪華家電通通下殺，精選網路高評價＋超甜折扣＋獨家優惠，歲末狂歡大降價，送禮自用都划算！Yahoo好好買 ・ 4 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖財運極佳 有望搖身變富翁
大樂透今（25）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 1 天前
快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 門市曝光
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯開出1張千萬統一發票！只花85元買鮮奶 幸運門市在台北
114年9-10月期統一發票今（25）日開獎，全聯本期開出1張千萬特別獎，幸運兒在台北中正南昌門市僅花85元買鮮奶就抱走1,000萬元。本期全聯與大全聯共開出逾27萬個獎項，提醒民眾記得對獎，搞不好下一位幸運得主就是自己。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 2 小時前
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前