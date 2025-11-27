新光三越週年慶最終回！「2大人氣Buffet」年底開幕、衝2億業績

生活中心／賴俊佑報導

新光三越台北站前店週年慶今(27)日開跑，業績目標10.8億，成長0.5%，週年慶首日預估3萬人進館，由於氣溫明顯下降，因此冬被、小家電詢問度高；另外饗賓集團旗下朵頤餐廳、果然匯將進駐站前店13樓，新光三越預估開幕後1年可達2億業績、吸引100萬人潮。

朵頤餐廳、果然匯將進駐新光三越台北站前店

百貨週年慶大戰尾聲，目前僅SOGO台北店(忠孝、復興、敦化)因萬元普發助攻而驚險達標，新光三越被問及前幾波週年慶是否達標？新光三越僅表示「還有台北站前店做最後衝刺」。

廣告 廣告

新光三越台北站前店13樓目前改裝中，饗賓集團旗下2大人氣buffet朵頤餐廳Doricious、果然匯將進駐，新光三越表示看準百貨鄰近台北車站，國內旅客和外國客聚集，以及該區沒有buffet經營，新光三越將這2間店視為帶動人潮的王牌；另外11樓運動用品、12樓餐廳也有計畫改裝，將引進新餐飲品牌，增加餐飲比例。

朵頤餐廳Doricious將重返台北，吸引國際旅客用餐。(圖／饗賓集團提供)

果然匯將成為北車商圈素食者新選擇。(圖／饗賓集團提供)

會員點數可換土耳其來回機票、海景飯店四人房

新光三越台北站前店週年慶11月27日盛大開跑，全館累計滿5,000送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points。

新光三越APP點數專區扣skm points 30點，即可獲得「電子購物金300元」，每人可兌換1份。 於全館指定業種單筆5千可折抵300，最高可折抵300。

活動期間，每日早上10:00，至新光三越APP點數專區扣30點即可於指定日期+當日消費單筆300兌換點數爆品，價值最高的贈品為899元的「FORA PROJ 普拉斯鏈修復撫紋生物纖維乳液面膜3入/盒」。

超級點數盛典年度華麗鉅獻！會員扣200,000點可兌換土耳其航空 台灣-土耳其來回機票(經濟艙) (市價36,000元)，扣80,000點可兌換蘭陽烏石港 海景酒店平日山嵐四人房一泊一食(原價15,000元)。

更多三立新聞網報導

吃火鍋看台北101煙火！馬辣跨年場開搶 饗 A Joy、島語參戰

麥當勞奶昔開賣5天就完售！補貨時間曝 毛毛包全賣完了

台北最強水餃漲價了！每顆貴1元 湯品、仙草蜜也變貴

星巴克「連2天買1送1」新品、星冰樂都喝 85℃抽JELLYCAT娃娃

