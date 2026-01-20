新光三越金馬年開賓士 卡利HIGH回饋直衝7%

迎接馬年逛百貨，「馬上享好康」！專為卡友設計的「金馬卡利HIGH」活動，將於1月22日正式開跑，一口氣集結11大銀行信用卡，累計消費滿1萬元~30萬元就能拿到4%~6% skm points，綁定skm pay更加碼至7%。今(2026)年活動再擴大，特別舉辦「消費闖關賽」，只要有1筆交易就能抽賓士電動車，購物達標最高再抽20萬點，讓消費者農曆新年荷包賺飽飽。

新光三越今(2026)年首檔大型活動「金馬卡利HIGH」，自1月22日起至2月25日，聯手台新銀行、新光銀行、國泰世華、中國信託、星展銀行、台北富邦、玉山銀行、滙豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、兆豐銀行等11家銀行，不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額，只要同卡累積刷滿1萬元、6萬元、20萬元即回饋4%、5%、6%的skm points，搭配使用skm pay單筆消費滿3,000元加碼多送1%，最高回饋直衝7%。

1月22日至2月1日持台新/新光銀新光三越聯名卡單日單店刷滿8,000元加贈2,000點、11大銀行刷滿8,000贈1,500點，以台新、星展、兆豐銀行信用卡綁定skm pay刷滿3萬元贈5,000點，使用台新、新光銀、星展、兆豐卡綁skm pay刷滿10萬元加贈1萬5,000點。以台新新光三越聯名卡綁skm pay刷3萬元為例，一口氣就能得到價值2,200元的2萬2,000點。

為增加活動吸引力，新光三越今年首度舉辦「消費闖關賽」，透過APP查詢消費金額，刷指定銀行信用卡任一筆就能抽價值299萬元的「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」，累積刷滿3,000元、6,000元加贈100點、300點，刷滿3萬元、10萬元、20萬元再抽5萬點、10萬點、20萬點。

由於skm points的到期日為隔年1月31日，為了不讓會員辛苦累積的點數「蒸發」，新光三越大方祭出「超狂兌點」活動，扣除100點skm points就能換到1次「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」抽獎機會；也能用300點兌換「稻葉 三入鰹魚鮪魚罐頭210g」、「ST雞仔牌 洗衣朝除菌劑550g」……等民生、家電好物；2月2日至17日還能以50點換到「金馬躍到！馬年紅包袋」或「金馬賀春！馬年春聯」，讓消費者開新車過馬年。

