新光三越開春最強回饋！35天拚116億業績 限量福袋2／3開搶

生活中心／賴俊佑報導

搶攻春節商機！新光三越《金馬卡利High》重磅登場，指定11家銀行消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿 30 萬回饋6% skm points，今年首度推出「消費闖關賽」全新玩法，消費滿3,000元以上即可破關再拿加碼點數回饋，《金馬卡利High》全檔期長達35天，全檔期預估業績年增超過6%，業績有望突破116億元。

新光三越開春最強回饋《金馬卡利High》

新光三越《金馬卡利High》1月22日至2月25日登場，攜手信用卡市場市佔率超過8成的11大指定銀行，祭出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿 30 萬回饋6% skm points，使用skm pay消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%，最高回饋7%！

今年更首度推出「消費闖關賽」全新玩法，會員可透過新光三越 APP 即時查詢消費累計金額，消費累計滿3, 000元加贈100點、累計滿6, 000元加贈300點skm points（限量）活動期間消費滿額再加碼抽萬點，累計3萬抽5萬點skm points、累計10萬抽10萬點skmpoints、累計20萬抽20萬點skm points（限量）。

新光三越點數換福袋 全台限量4,500份

針對今年1月底即將到期的2025年skm points點數，新光三越同步啟動「點數放大術」，規劃多項點數回饋與抽獎活動，包括扣100點就能抽價值299萬的Benz百萬電動車，還可預購大年初一限定、全台限量4,500份的「馬躍新境 好運福袋」，新光三越祭出祭出6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等共4,500項豐富好禮。

MITSUI OUTLET PARK林口歡慶10週年推出多項回饋。(圖／記者賴俊佑攝影)

MITSUI OUTLET PARK林口歡慶10週年！

MITSUI OUTLET PARK林口自2016年1月盛大開幕以來，今年迎接開業10週年，即日起至2月22日，會員單筆消費每滿3,000元可獲得抽獎券一張，有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch、AirPods Max或iPad Air等夢幻逸品帶回家！1月22日至2月1日期間，會員單筆消費滿1,000元，還可獲得限量100元商品抵用券，等同享有10%超值優惠！

MITSUI OUTLET PARK全台三設施即日起推出「點數最高10%回饋」，會員於指定期間消費滿額，於林口店與台中港店可享最高8%點數回饋，台南店則有最高10%點數回饋，為新春添喜增福。

指定期間於三設施消費滿額，再享「滿額納福兌好禮」，將美食與家電大賞帶回家~

林口店1月12日至1月29日單筆消費滿額，有機會獲得饗食天堂平日下午茶券、吉比鮮釀餐廳500元餐券等驚喜好禮。

台中港店1月9日至1月22日單筆消費滿額，最高贈500元電子抵用券(限量)，相當於超過6%回饋！

台南店1月9日至1月26日全館單筆滿額，即贈Airpods Pro 3、Electrolux獨立式燒烤微波爐等限量家電好禮！

此外，2月13日 10:00登入APP會員還可搶紅包~有機會獲得最高2,000元，以及其他面額不等的五行錢限量紅包，陪伴顧客馬上開運，福氣滿滿！

