新光三越首辦城鄉物產展邀民眾共賞風味旅行

▲台中新光三越首辦「T368城鄉物產展」，匯集51個在地品牌參展，邀民眾共賞島嶼風味旅行。（圖／記者金武鳳攝，202518)

[NOWnews今日新聞] 新光三越台中中港店首度舉辦「T368城鄉物產展」，全台開鄉超過46個城鄉鎮區，精選榮獲十大神農、百大青農及在地物產等超過50個品牌參展，同場還有在地趣味手作，小農職人體驗日，職人講座等17場五感體驗，歡迎民眾共賞最具故事性的島嶼風味旅程。

即日起登場的「T368城鄉物產展」規劃五大主題，包括「旬味台灣‧話題職人」、「甘味良品‧在地選物」、「聞香食光‧味覺散步」、「島嶼滋味‧嚴選名物」、「台創選物‧故事美學」，從南到北、從山到海，發掘「一鄉一特色」，跳脫傳統物產展形式，呈現台灣在地的真實風貌與永續精神。

▲台中新光三越首辦「T368城鄉物產展」，匯集各鄉鎮51個在地品牌參展，首日吸引人潮湧現。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.18)

其中，最強話題職人陣容有躍上國際的嘉義阿美鳳梨、水林小黑農的古早味柴燒黑豆茶、主打高品質、無添加天然果物的辰品及友善水土、無毒養殖的邱家兄弟等。台灣最具特色伴手禮嚴選號義中埔鄉農會的在地好物，例如蕃茄果乾及鳳梨果乾、星馬港澳最愛的花蓮糙米香御禮米香、百年老店唯一好油保證的東和製油，以及彰化百大商品優質獎的花見夫人梅花千層蛋捲。

此外，新光三越更深入探索台灣各地好滋味，從甘味醬香到健康零嘴，走遍台灣品味各地美食，包括屏東竹田百年品牌星級美味的豆油伯、友善環境自然農法品牌夜陽米等。主打健康、美味且深耕員林具百年歷史的員林百年仙草、三代傳承堅持以台灣花生手工熬製的大地花生，邀請全民以行動支持地方小農，讓每一次消費與選擇，都成為實踐永續的力量！

新光三越《T368城鄉物產展》邀請台灣在地職人帶路，天天舉辦講座、手作體驗，讓民眾從產地到餐桌，親身感受永續生活的美好。11月30日將舉辦生態互動體驗日，邀請民眾親自至產地，漫遊水田與原生種樹林，體驗純樸的農村生活，了解農作的獨特魅力與土地價值。活動期間加入新光三越LINE官網帳號好友參加踩點集章活動，消費滿額還可獲得贈品。

