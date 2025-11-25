新光三越高雄左營店日本商品展 11/25人氣登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】年度話題活動日本商品展今11/25(二)至12/7(日)共13天，於新光三越高雄左營店本館10F國際活動展演中心盛大開展，今年於展場打造夢幻甜點王國，集結日本經典甜點品牌，不用飛日本也能享用職人的手藝與在地風味。首度推出南部獨家動漫IP快閃店，多款台灣限定週邊限量開賣，喜愛日本文化的粉絲們絕對不能錯過！

話題不斷，熱愛台式砂糖的蘋果糖專賣店！《POMME d’AMOUR TOKYO》為日本第一家蘋果糖專門店，嚴選新鮮蘋果、超過十種口味不同的蘋果糖，日本展必吃推薦。

廣告 廣告

北海道人氣甜點《CHEESS WONDER》快閃登場！奶香濃郁的「奶油生起司蛋糕」，蓬鬆的起司舒芙蕾加上起司慕斯，以及特製的酥脆杏仁餅乾，堪稱最夢幻的起司蛋糕。現場也特別販售「WONDER SAND」夾心餅乾，起司的濃郁及餅乾的酥脆一次滿足，送禮自用都適合。

活動現場為大家帶來道地的日式口味及日本經典美食，讓顧客品嘗來自日本的經典好滋味！「浪花点心堂」特製日式炒麵，日本當地美味醬汁高溫熱炒，每一根麵條都包裹濃郁醬汁，一口彷彿置身日本祭典。「東京厚燒玉子」推出各式口味厚燒玉子燒，日式玉子燒搭配嚴選食材，鮮甜美味首選，現場也有推出玉子燒便當供大家選購。

東寶官方發行《排球少年！！》周邊商品快閃店首次進駐高雄，現場販售多樣東寶官方原創設計和台灣首次登場的限定商品。日本人氣文具大廠SHOWA NOTE旗下POMMOP品牌推出「排球少年！！ Fortune slip幸運籤」首次在台灣日本商品展亮相，活動期間(11/25-12/7)每週五六日限定，有機會入手幸運籤紙及角色透卡，籤紙上有出現兌換券的話即為中獎，中獎者再贈送1只隨機特製BIG炫彩壓克力吊飾。

由國際享譽之人氣Vtuber經紀公司「hololive production」所推出的全球企劃。「hololive Meet 2025」的官方快閃店亮相日本商品展。同時邀請深受粉絲喜愛的插畫家FuwaFuwa 軟趴趴老師執筆，開發的原創週邊商品也於高雄場進行全球首發！

此次日本商品展將帶給民眾滿滿的美食及伴手禮，和有趣的表演，彷彿身處在日本祭典般熱鬧，讓想要出國的你也能輕鬆玩日本。（圖／記者王雯玲翻攝）