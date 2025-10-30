新光三越高雄左營店週年慶 11/6-30強勢登場 攜手人氣IP打造限量卡友禮
【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店週年11/6-11/30年度壓軸鉅獻，網羅最獨家、備貨最齊全的趨勢家電、3C神機、時髦穿搭等，更精選今年週年慶必買的超級夯品，超重量級的商品陣容讓消費者買得划算，走在潮流尖端！搭配超強檔卡友禮—會員獨享超狂滿仟贈仟點活動、風靡全台「Snoopy」系列卡友禮，打造全台最具話題的購物盛會！此外，為搶攻潮玩商機，重磅推出南部最強話題名人見面會、全球知名 IP《崩壞3rd》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《絕區零》、《未定事件簿》等官方周邊好物，打造最潮的娛樂盛宴！2025年度最受矚目的購物狂潮，即將於《新光三越高雄左營店週年慶》強勢登場。
今年新光三越高雄左營店持續攜手話題品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費達檻，再加贈仟點skm points，就是要讓會員輕鬆累積點數。
結合時下舒壓生活風潮，新光三越暌違15年再度攜手全球超萌人氣IP「Snoppy」推出36款兼具旅行與療癒感的系列贈品－「野趣俱樂部集點送」與「生活治癒所卡友禮」，更呼應毛孩經濟熱潮，首次推出3款毛孩專屬集點送贈品，打造「人寵共享」的療癒新生活。而為了擴大會員手中點數價值，此次更推出兩款Snoppy聯名公仔抽獎活動，會員只要扣50點就有機會將全球限量僅500隻的「SUPERFICTION《BIG SNOOPY》12吋聯名公仔」、「弗洛倫泰因．霍夫曼《史努鴨比》12吋聯名公仔」帶回家。
百貨最好用的點數「skm points」點數用途也全面升級，除了可兌換Snoopy集點送、美妝／3C／家電／美食等萬項夯品之外，此外更規劃百項爆品讓會員輕鬆兌換，從BOBBI BROWN維他命完美精華、MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，到香草集守護精油滾珠、CLE DE PEAU精萃光采卸妝油+潔膚皂，還有左營店限定11/6-11/13百點輕鬆兌每日限量好康禮，全面放大點數價值，打造回饋最超值的週年慶購物新體驗。
擁有「全台品牌最齊全、備貨最充足」之稱美譽的新光三越，今年週年慶再度端出滿滿誠意，特別嚴選必買話題夯品，橫跨明星代言的話題美妝、跨界夢幻聯名、AI智慧3C家電等，全方位滿足消費者「買得划算、買得有話題、買得獨家」的需求，打造2025年最不容錯過的購物清單。隨著政府普發一萬元議題延燒，怎麼花才最聰明？不如趁著新光三越週年慶，用最超值的優惠入手年度必買好物！從限量聯名美妝、爆款精品到智慧家電，一次買齊、滿額再享回饋，讓萬元紅包價值翻倍。
以「星級玩樂派對」為主題，匯集人氣卡司與爆款IP話題活動，打造全台最強流量話題！不僅多場名人見面會連番登場；MST POP UP STORE in Kaohsiung 2025集結知名IP《崩壞3rd》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《絕區零》、《未定事件簿》等官方周邊，帶來多款「首次在台灣發售」的限量新品，同步推出『滿額贈活動』，有機會抽中各大 IP 的限定特典，話題熱度席捲全台。人氣Vtuber「賽特珞」、中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦都將現身左營店與粉絲熱情互動，日本殿堂級聲優「松本梨香」更將首度於高雄演唱，以經典熱血旋律掀起回憶殺浪潮。
親子族群同樣不能錯過！小朋友最愛的「汪汪隊立大功」、「救援小英雄波力」、以及新世代網路萌寵「柴犬七仙女」見面會萌力全開輪番登場。2025新光三越巡迴展《是誰遊樂園》同步登場，以水彩筆觸渲染出充滿魔法與歡樂的大型遊樂園，打造沉浸式夢幻體驗。一連串星級玩樂企劃結合週年慶限定優惠，勢必嗨翻全場、熱度滿點，成為年末最夯親子打卡新熱點。（圖／業者提供）
其他人也在看
2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
2026年信用卡權益將有不少變動，各大銀行陸續公告調整方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 9 小時前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 3 小時前
限時$1,111開搶，AS集團：樂福鞋、穆勒鞋、平底鞋、高跟鞋等，百款女鞋特價入手攻略
原價5280的鞋款，現在限時特價只要$1,111，買一雙就省四千多！價格超級划算，就算是包色、包款，荷包也不會痛。這次AS集團品牌日把各種日常必備鞋款一次集合，不論是低跟鞋、高跟鞋、平底鞋、厚底鞋、毛毛拖鞋、樂福鞋、尖頭鞋、穆勒鞋，還是娃娃鞋等，每一雙都同時兼顧舒適和時尚。無論日常上班、逛街、還是出門吃宵夜，都能輕鬆搭出不同風格，一次入手幾雙，快速補齊鞋櫃裡應有的必備款，面對不同場合、天氣、心情、穿搭風格，打開鞋櫃都永遠有一雙最佳選擇。Yahoo好好買 ・ 1 天前
開獎啦！大樂透頭獎上看4.3億 最新獎號出爐
台彩大樂透今（28）晚開出第114000100期，頭獎獎金上看4.3億，號碼由小至大為05、08、11、12、18、39；特別號為：37。其他獎項獎號如下：．今彩539：18、20、25、29、31。台視新聞網 ・ 1 天前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 15 小時前
參與獸醫師.病死豬一變再變 完整疫調凸顯防疫失靈
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟疫調終於出爐，凸顯防疫嚴重失靈，豬農發現豬病死沒有通報，而是載運死豬的化製車駕駛，發現數量異常才通知養豬協會，協會再通知動保處，結果遇到國慶連假，動保處的賴姓獸醫師等到連假期結束才處理，而且竟然只有打電話過去，至於豬農諮詢王姓獸醫佐，投藥治療並婉拒採檢，市府也沒強制力介入，整個過程不但獸醫到底是哪些人搞不清楚，就連豬隻死了幾頭也變來變去，市府將責任推給獸醫和豬農，但農業局在事件中的鬆散，隨著疫調結果完全浮現。而中央災害應變中心也指出，第一隻豬發病死亡日疑似不是10月10日，會交由專家檢視後對外公布。動保處人員再次全副武裝，到台中梧棲這座養豬場消毒，確診非洲豬瘟第7天，正式疫調才終於出爐，台中市副市長鄭照新說：「案主跟他的兒子提供的疫調的說法不是那麼精確。」疫調拖7天，市府說是因為豬農疫調不精確。最新疫調查出，第一個通報的人不是獸醫也不是豬農，是養豬協會10月11日通報動保處，說有20豬隻死亡，推測為丹毒，動保處派賴姓獸醫了解情況，又碰上國慶連續假日，到了10月13日上班日，才打電話給豬農，豬農說已經諮詢王姓獸醫佐，說可能是放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療。隔天10月14日，動保處賴姓獸醫才到豬場疫調，豬農說已自行用藥婉拒檢驗，賴姓獸醫也只有訪視紀錄登錄，並回報說沒血便跡象不是非洲豬瘟典型症狀，也沒主動檢驗就離開，直到10月20日案場出現3歲種公豬死亡，王姓獸醫佐才再度通報動保處，動保處這時，再派賴姓獸醫和祁姓獸醫到場採樣，10月21日防檢署PCR初篩陽性。中華民國養豬協會潘連周說：「防疫視同作戰作戰要休息要放假的嗎，動保處的人員嚴重的失職。」疫調更發現，原本豬農通報病死豬有117隻，結果農業局清查，送化製的時候開出的三聯單紀錄，病死豬只有78隻，落差39隻，外界懷疑是不是豬農有私自處理病死豬。台中市農業局長張敬昌說：「老農也是只有一個途徑就是化製。」涉案的獸醫師也是變變變，從誤植的特約紀姓獸醫師開始，又冒出王姓獸醫佐。接著動保處還有派出賴姓獸醫師，結果10月20日當天，還有另一名祁姓獸醫師，而地檢署也在27日時，分別約談豬農父子，紀姓獸醫師和賴姓獸醫師，唯獨涉及電話問診涉嫌違反獸醫師法的王姓獸醫佐，沒有到場。王姓獸醫佐妻子說：「韓國訊號不好。」台中地檢署證實，夫妻兩人都出國不在台灣。台中市農業局長張敬昌說：「還沒有入境他違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬到50萬。」台中的養豬場確診非洲豬瘟，從一開始通報到疫調內容，以及病死多少頭豬，連參與的獸醫師人員，都一變再變，最新疫調版本出爐，也顯示出農業局的監督功能，在這次疫情失靈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 18 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 19 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 2 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 21 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前