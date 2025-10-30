新光三越高雄左營店週年慶 11/6-30強勢登場 攜手人氣IP打造限量卡友禮

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店週年11/6-11/30年度壓軸鉅獻，網羅最獨家、備貨最齊全的趨勢家電、3C神機、時髦穿搭等，更精選今年週年慶必買的超級夯品，超重量級的商品陣容讓消費者買得划算，走在潮流尖端！搭配超強檔卡友禮—會員獨享超狂滿仟贈仟點活動、風靡全台「Snoopy」系列卡友禮，打造全台最具話題的購物盛會！此外，為搶攻潮玩商機，重磅推出南部最強話題名人見面會、全球知名 IP《崩壞3rd》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《絕區零》、《未定事件簿》等官方周邊好物，打造最潮的娛樂盛宴！2025年度最受矚目的購物狂潮，即將於《新光三越高雄左營店週年慶》強勢登場。

今年新光三越高雄左營店持續攜手話題品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費達檻，再加贈仟點skm points，就是要讓會員輕鬆累積點數。

結合時下舒壓生活風潮，新光三越暌違15年再度攜手全球超萌人氣IP「Snoppy」推出36款兼具旅行與療癒感的系列贈品－「野趣俱樂部集點送」與「生活治癒所卡友禮」，更呼應毛孩經濟熱潮，首次推出3款毛孩專屬集點送贈品，打造「人寵共享」的療癒新生活。而為了擴大會員手中點數價值，此次更推出兩款Snoppy聯名公仔抽獎活動，會員只要扣50點就有機會將全球限量僅500隻的「SUPERFICTION《BIG SNOOPY》12吋聯名公仔」、「弗洛倫泰因．霍夫曼《史努鴨比》12吋聯名公仔」帶回家。

百貨最好用的點數「skm points」點數用途也全面升級，除了可兌換Snoopy集點送、美妝／3C／家電／美食等萬項夯品之外，此外更規劃百項爆品讓會員輕鬆兌換，從BOBBI BROWN維他命完美精華、MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，到香草集守護精油滾珠、CLE DE PEAU精萃光采卸妝油+潔膚皂，還有左營店限定11/6-11/13百點輕鬆兌每日限量好康禮，全面放大點數價值，打造回饋最超值的週年慶購物新體驗。

擁有「全台品牌最齊全、備貨最充足」之稱美譽的新光三越，今年週年慶再度端出滿滿誠意，特別嚴選必買話題夯品，橫跨明星代言的話題美妝、跨界夢幻聯名、AI智慧3C家電等，全方位滿足消費者「買得划算、買得有話題、買得獨家」的需求，打造2025年最不容錯過的購物清單。隨著政府普發一萬元議題延燒，怎麼花才最聰明？不如趁著新光三越週年慶，用最超值的優惠入手年度必買好物！從限量聯名美妝、爆款精品到智慧家電，一次買齊、滿額再享回饋，讓萬元紅包價值翻倍。

以「星級玩樂派對」為主題，匯集人氣卡司與爆款IP話題活動，打造全台最強流量話題！不僅多場名人見面會連番登場；MST POP UP STORE in Kaohsiung 2025集結知名IP《崩壞3rd》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《絕區零》、《未定事件簿》等官方周邊，帶來多款「首次在台灣發售」的限量新品，同步推出『滿額贈活動』，有機會抽中各大 IP 的限定特典，話題熱度席捲全台。人氣Vtuber「賽特珞」、中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦都將現身左營店與粉絲熱情互動，日本殿堂級聲優「松本梨香」更將首度於高雄演唱，以經典熱血旋律掀起回憶殺浪潮。

親子族群同樣不能錯過！小朋友最愛的「汪汪隊立大功」、「救援小英雄波力」、以及新世代網路萌寵「柴犬七仙女」見面會萌力全開輪番登場。2025新光三越巡迴展《是誰遊樂園》同步登場，以水彩筆觸渲染出充滿魔法與歡樂的大型遊樂園，打造沉浸式夢幻體驗。一連串星級玩樂企劃結合週年慶限定優惠，勢必嗨翻全場、熱度滿點，成為年末最夯親子打卡新熱點。（圖／業者提供）