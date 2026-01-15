新光三越高雄左營店 寒假最強玩樂地圖 搶攻體驗商機

▲寒假親子活動熱鬧登場，FOOD 超人將現身新光三越高雄左營店，與大小朋友現場互動唱跳。

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店2026 年首波展覽《人也太好了吧展》×《我感到有點煩的小事展》於 1/13日在11F文化會館人氣開展，首日祭出「學生免費入場」優惠，吸引大批學生族群與年輕觀眾搶先朝聖，展場一早便湧現排隊人潮，現場氣氛熱絡，成功掀起寒假首波觀展熱潮。

該展在日本累積吸引超過 70 萬人次參觀，先前於台北展出亦創下逾 4 萬人朝聖佳績，此次南下高雄，首度於新光三越高雄左營店登場，透過文字、插畫與照片，描繪日常生活中被忽略的溫柔與小情緒，引發高度共鳴，開展首日推出的學生免費入場活動，不僅成功號召年輕族群進場體驗，也帶動社群討論熱度持續延燒。

看準寒假檔期人潮，新光三越高雄左營店同步推出「最強企劃-寒假玩樂護照」，專屬會員為親子家庭客群打造寒假吃喝玩樂地圖攻略，除話題展覽持續吸引年輕族群外，寒假期間也陸續推出深受小朋友喜愛的 FOOD 超人見面會、超人力霸王見面會及POLI見面會，讓親子族群能近距離互動拍照，親子行程一次搞定！ 餐飲方面亦同步升級，話題鍋物品牌 「這一小鍋」 與人氣日系拉麵 「屯京拉麵」(1/22開幕)於彩虹市集4F盛大登場，為寒假來客帶來更多元的用餐選擇。

行銷副理蔡坤昇表示，《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》開展首日百貨整體來客數成長成，吸引18 – 25 歲年輕族群為主受惠社群討論帶動，一月下旬適逢高雄市演唱會活動，百貨規劃K-POP舞蹈快閃及假日市集等話題活動聚客。透過展覽話題、親子活動與餐飲新櫃導入，提供顧客(會員)多元娛樂及體驗，所有好吃好玩好逛就在新光三越高雄左營店。（圖／記者王雯玲翻攝）