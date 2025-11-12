新光三越高雄左營店「話題手遊IP」吸引5仟名粉絲朝聖

▲粉絲熱情爆棚！許多粉絲特地朝聖、搶購心儀角色周邊並打卡留念。

【記者 王雯玲／高雄 報導】年度最受矚目的動漫盛事登場！新光三越高雄左營店2025週年慶年度壓軸鉅獻《MST POP UP STORE in Kaohsiung 2025》，開展至今已吸引超過5,000名粉絲共襄盛舉，現場排隊盛況不斷，展區內人氣角色周邊商品更屢屢出現完售熱潮，成功掀起高雄動漫迷的收藏狂熱！

▲熱門系列周邊一次集結，現場多款商品開展首日即售罄。

本次快閃店於高雄左營店10樓國際活動展演中心盛大登場，集結全球知名手遊IP《崩壞3rd》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《絕區零》及《未定事件簿》五大遊戲作品，展出多款「首次在台灣發售」的限定商品。展區以沉浸式體驗為設計核心，現場不僅可購買官方周邊，更設置角色打卡牆、特製拍照區與滿額抽獎活動，粉絲可近距離與喜愛角色合影留念，留下專屬回憶。其中，《崩壞3rd》的吼姆樂園系列、《原神》的璀夜華宴系列、《崩壞：星穹鐵道》的帕姆展覽館系列、《絕區零》的RandomPlay錄像帶系列以及《未定事件簿》的角色擺件等皆成為搶購焦點。

活動自即日起至12月7日止，每日開放時間為上午11時至晚上10時，並設有Line@線上預約入場服務。想一次蒐集心愛角色周邊、感受最熱血的動漫魅力，就趕緊前往參加這場全台矚目的IP盛會。（圖／記者王雯玲翻攝）