新光三越高雄左營店 MUJI無印良品全面升級 2/6全新開幕

【記者 王雯玲／高雄 報導】MUJI無印良品「左營門市」位於新光三越高雄左營店本館3F，緊鄰高鐵左營站，結合高鐵、台鐵與捷運的交通優勢，成為串聯在地居民與國內外旅客的便利據點。看好高雄左營地區交通樞紐帶動的龐大人潮與消費需求，MUJI無印良品「左營門市」全面升級，將空間從原有的184坪擴增至335坪，於2/6正式開幕，以更寬敞舒適的空間與情境式陳列，更加豐富的商品結構，打造貼近日常的舒適遊逛體驗。

本次門市改裝重點之一，即是透過空間擴大與動線調整，打造更流暢、適合「慢慢逛」的主動線設計，讓顧客能依自身步調輕鬆瀏覽各類商品，提升整體購物舒適度。在陳列設計上，「左營門市」新增十餘支人形立台，設置於服飾與生活類別空間，透過完整的穿搭造型示範與生活情境模擬，協助顧客更直觀地想像商品融入日常生活的樣貌。藉由人台展示，將單品轉化為實際生活畫面，拉近商品與顧客之間的距離，營造更具親和力、貼近生活的賣場氛圍。同時，各商品類別空間也強化「正面陳列」比例，讓商品樣式、顏色與材質一目了然，降低選購門檻，提升瀏覽效率，協助顧客更快速做出符合需求的選擇，打造直覺且友善的購物環境。

商品規畫方面，改裝後的「左營門市」同步擴大服飾配件、食品點心與美妝保養類別的陳列空間，除了男女服飾外，並新增童裝系列，回應家庭客層的多元生活需求；食品類別則首度導入冷凍商品，提供更豐富的飲食選擇。家具展示區也擴增至8坪大的空間，讓顧客能現場體驗家具坐臥感，瞭解多樣的尺寸、材質與使用情境等，進一步提升選購便利性，協助顧客做出更符合生活需求的選擇。

空間設計上，「左營門市」延續 MUJI無印良品一貫重視的永續與環境友善理念，裝潢採用古材、水庫淤泥再生改質後製成的樂土灰泥，以及兼具機能與環保特性的木絲水泥板。木絲水泥板以天然木絲與水泥壓製而成，具備耐用性與穩定結構，並兼具吸音、防潮與耐火特性。不僅提升賣場舒適度，也展現品牌對循環利用與永續設計的持續實踐。

透過空間擴大、情境式陳列與動線優化，MUJI無印良品「左營門市」以更貼近日常生活的方式，重新定義實體門市的遊逛體驗，持續陪伴顧客打造舒適、剛剛好的好感生活。慶祝「左營門市」升級開幕，MUJI無印良品特別推出限時優惠活動：2/6-2/11期間，於「左營門市」結帳出示「MUJI passport」手機APP，即可享有9折優惠，邀請消費者走進全新的「左營門市」，選購生活所需的各式用品。（圖／記者王雯玲翻攝）