新光三越《是誰遊樂園》巡迴展 高雄左營店11/5-26華麗登場

▲今年以遊樂園為主題，攜手知名插畫家王詩婷 Maruco，共同搭建起一座幸福療癒的小動物遊樂園。

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越秉持「分享台灣創作」的理念，每年以不同主題巡迴展演，迄今已匯集數百位視覺藝術、表演藝術及生活藝術創作者，吸引數百萬民眾觀展。今年以大小朋友都喜愛的遊樂園為主題，攜手知名插畫家王詩婷 Maruco，與其創作品牌「Maruco 小畫室」筆下的熱門角色們，共同搭建起一座幸福療癒的小動物遊樂園，也開啟她品牌創作十年遊樂計畫個展的序幕。2025年《是誰遊樂園》巡迴展將於11月5日至11月26日在新光三越高雄左營店本館11F文化會館盛大開展！邀請大家一同來現場開箱這座夢幻遊樂園。

今年適逢Maruco創作品牌 「Maruco 小畫室」創立10 週年，此次展覽更是她首度挑戰從無到有的全新繪製大型主題策展。她筆下的小動物們將化身為遊樂園的遊玩夥伴，帶領觀眾踏入她心中的奇幻國度，展開一場充滿夢想與驚喜的視覺旅程。

本次展覽精心打造8大主題互動展區、逾百件創作展出，11/5起至11/26，連續22天，天天免費入場！為迎接年末即將到來的耶誕節，展場還有全新繪製的超療癒耶誕主題創作，等大家來發現！

除了8大主題展區，展區內更設置了DIY創作區，讓民眾可以自由蓋印集章，與進行拼貼創作。此外，新光三越還特地為了會員好友規劃了一系列限定週邊活動，只要下載新光三越會員APP，即可領取限量《遊樂園夢想門票》卡貼兌換券，六款可愛角色等你收集！完成打卡追蹤任務再送《遊樂園限定套色明信片，四款小動物造型紙帽陪你「遊」樂園！加入LINE好友完成闖關活動，還能加碼抽《一番賞》，有機會抽中造型背包氣球、日付海報、造型貼紙等多樣好禮。當月生日會員還有限定驚喜《生日貼紙》，陪你一起度過最快樂的生日。

此次展覽更與台灣富士軟片資訊合作，讓粉絲在活動展期間可至三大超商多媒體服務機（KIOSK），如ibon、Famiport、LifeET，自行列印展場聯名週邊收藏，如：日付海報、手帳貼，以及集章明信片等。（圖／業者提供）