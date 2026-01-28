新光三越A11情人節檔期太強！迪奧癮誘糖果快閃店、日本mizuiro ind首度來台

​（圖／黃筱婷攝、品牌提供）

新光三越信義A11話題快閃連發！全台唯一迪奧癮誘糖果快閃店甜美登場，同場迎來日本極簡設計品牌mizuiro ind台灣首度POP UP，情人節檔期必逛清單。

甜到犯規！全台唯一JISOO「迪奧癮誘糖果快閃店」夢幻登場

情人節檔期正式開跑，新光三越信義新天地A11率先端出高甜話題。全台唯一的 Dior Beauty「迪奧癮誘糖果快閃店」於2026年1月29日至2月12日限時登場，以繽紛夢幻的糖果世界為靈感，將香氛、彩妝與甜點完美融合，打造一座從視覺、嗅覺到妝容體驗都令人沉浸的粉色空間。

廣告 廣告

​（圖／品牌提供）

延續 Jisoo 近日現身東京原宿掀起社群熱議的快閃話題，台北場同樣以標誌性的蝴蝶結橢圓拱門揭開序幕，一踏入就像走進東京街頭最夢幻的Dior糖果店場景，成為情人節前夕最強打卡點。

四大甜蜜站點，開啟癮誘蜜糖之旅

第一站「迪奧癮誘香氛互動區」，透過直覺選色與聞香體驗，探索三款美食調糖果系香氛，從溫柔療癒的玫瑰粉、甜美活潑的蜜桃橘，到帶點神秘氣息的鳶尾紫，讓香氛選擇變得輕鬆又好玩。

​（圖／品牌提供）

第二站來到「迪奧癮誘糖果試妝區」，由迪奧彩妝專業團隊提供一對一試妝與諮詢服務，搭配全新《迪奧粉漾水光潤唇釉》，於雙唇綻放透亮水光，打造甜而不膩的蜜糖嘟嘟唇。

活動期間凡於快閃店消費滿額，即有機會獲得多項限定好禮，包括右邊這個甜美實用的「迪奧粉漾潤唇釉吊飾」（圖／黃筱婷攝）

第三站「迪奧專屬刻字服務區」提供香氛客製化刻字，一站完成，無論自用或作為情人節禮物，都快速又有心意。

​刻下專屬你的她或是你自己的名字（圖／黃筱婷攝）

最後一站「迪奧癮誘甜心糖果吧」，現場提供客製化杯子蛋糕服務，自由選擇口味與裝飾，為整趟癮誘蜜糖之旅畫下最甜美的句點。

​（圖／黃筱婷攝）

活動期間凡於快閃店消費滿額，即有機會獲得多項限定好禮，包括甜美實用的「迪奧粉漾潤唇釉吊飾」、「迪奧癮誘粉漾香氛針管三入組」、「客製化香水刻字服務」以及「癮誘杯子蛋糕」，數量有限，值得珍藏。

此外，迪奧也為新光三越會員規劃限定的「迪奧癮誘蜜糖彩妝講座」，由專業彩妝師帶領探索癮誘系列的香氛與彩妝魅力，打造專屬蜜糖光澤妝容。

立即預約「迪奧癮誘蜜糖彩妝講座」：

https://event.skm.com.tw/activity/A2026012210353131

同步線上預約「迪奧癮誘糖果快閃店」：

https://bit.ly/3YV7yrQ

從東京青山走進A11！日本極簡設計品牌 mizuiro ind 台灣初登場

在甜美粉色之外，新光三越A11同時迎來截然不同風格的話題快閃。日本極簡設計品牌 mizuiro ind 於2026年1月12日至2月28日，在新光三越信義新天地A11 2F開設品牌首間台灣期間限定POP UP STORE，正式宣告這個深受日本懂穿族群喜愛的設計品牌登台。

​（圖／品牌提供）

本次POP UP以mizuiro ind秋冬系列（Autumn & Winter Collection）為主軸，呈現品牌一貫的寬鬆輪廓、結構剪裁與高品質素材選用。設計不受場景、季節與年齡限制，低調卻充滿個性，讓服裝自然融入日常生活。

​（圖／品牌提供）

品牌曾於日本時尚雜誌《GINZA》企劃〈mizuiro ind × 蒼井優〉中大放異彩，由透明感女神 蒼井優 演繹「凜然而立，自由自在」的穿衣姿態，成為文青與極簡派心中的經典畫面。mizuiro ind多數商品為Made in Japan，對布料與製作工藝的堅持，使其在日本累積高度忠誠的消費族群。

​（圖／品牌提供）

2025年品牌青山旗艦店盛大開幕，更吸引市川實和子、藤井夏恋等日本女星出席支持。目前mizuiro ind於東京青山、京都、神戶等地設有直營店，全日本共53個據點。此次台灣首度POP UP，不只是購物，更是一場來自東京的極簡生活美學實體體驗。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香氛圈最近很熱鬧！Acqua di Parma 110週年新香、寶格麗首款香精、LOEWE話題蠟燭全到齊

老花鏡竟變時髦神品？許路兒示範「逆齡妝容」：加了這光澤，網驚：這狀態根本20歲！

ELLA、倪妮、全鐘瑞也瘋狂！蘭蔻「絨粉桃心包裝」直接美出時空斷層、M·A·C、TOM FORD擦出高級柔霧唇