新光三越A11韓系時尚快閃狂潮不停歇！INSILENCE首度登台 必買限定《SEOUL》帽＋秋冬新品搶先看
韓國現代百貨這陣子強勢接力，把韓國最紅、最新潮的時尚與美妝品牌一站站帶進新光三越信義新天地 A11，從 Laka、MÜCENT、MILLO ARCHIVE 到 NOMANUAL，每週都有新品牌登場，時尚迷幾乎要把 A11 當成固定巡禮地。11/21～11/27 又迎來一位重量級新成員——以「冷靜結構」著稱、橫掃韓國都會時尚圈的 INSILENCE，首次登台就帶來全新 2025 秋冬系列、台灣限定單品，以及一系列限定禮遇，韓系極簡派這週勢必得衝一波。
INSILENCE 登台：韓系極簡新勢力現身台北
源自首爾的 INSILENCE，以極簡卻極具張力的設計語言在韓國時裝界迅速竄起。品牌名稱象徵在喧鬧世界裡回到沈靜的自我，以服裝建構思考的空間。INSILENCE 最擅長以現代建築般的俐落線條、冷靜的結構比例、柔和中性色調，打造出一種「不吵鬧卻存在感超強」的時髦姿態，近年更成為韓國極簡風的關鍵代表。
這次與韓國現代百貨、新光三越 A11 合作快閃，空間同樣以品牌標誌性的「靜謐 × 結構」概念打造，以冷色系裝置、落地線條結構框架打造沉靜又充滿張力的韓系時髦氛圍。
結構主義全面來襲：2025 秋冬新款 × 台灣限定一次看
本次快閃最大亮點，就是 INSILENCE 最新發表的 2025 秋冬系列《The Structure of Silence》。系列靈感來自「沉默的結構」，以深灰、海軍藍、象牙白與沙色為核心色調，透過建築感的立體分割、流線剪裁、異材質拼接與金屬細節，呈現冷靜、俐落卻帶著動態張力的層次感，讓極簡不再僵硬，而是一種帶著力量的日常態度。
除了完整秋冬新品，INSILENCE 也帶來台灣限定驚喜
《SEOUL》棒球帽限量登場！
以簡潔俐落線條搭配城市字樣刺繡，男女都能輕鬆駕馭，成為本次快閃最容易入手的韓式極簡配件之一，僅在快閃期間依供貨狀況限量販售。
四大限定禮遇：A11快閃必搶亮點一次整理
INSILENCE 首度來台當然不手軟，快閃期間同步釋出多項限定活動，從入手新品到額外驚喜一次蒐集：
每日限量來店禮
指定品項加贈托特包
趣味刮刮卡抽獎
限量配件與滿額贈禮
