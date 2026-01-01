新光人壽正式合併規模第四大 董事長魏寶生

▲圖為新光人壽董事董事長魏寶生。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 金融業首起金控合意整併，台新金與新光金去年合併而成台新新光金控後，台新人壽、新光人壽今正式完成合併程序，台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，更名為「新光人壽」。今（1）日召開董事會公佈董事長為魏寶生、洪士琪為副董事長，原本台新人壽董事長林維俊、副董事長吳昕豪為公司董事。

台新新光金控今（1）日代子公司新光人壽公告，今日召開股東會，推舉魏寶生董事為新任董事長、洪士琪為副董事長，並在今日生效；而舊任董事長林維俊與副董事長吳昕豪在115年1月1日請辭原職務，辭任後仍保留為新光人壽董事。

廣告 廣告

根據統計，截至去年9月底止台新人壽資產為3580億元排名第16名，新光人壽資產為3兆6069億元排國內第4大，合計2家後為3兆9619億元，將近4兆元，排名第4大。至於員工人數截至10月底，新光人壽有15392人（含內外勤），台新人壽1425人。截至去年9月底，新光人壽稅後虧損311.8億元，台新人壽稅後盈餘16.4億元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達總部解套！新壽與北市府「分手」 魏寶生：金額仍待協商

壽險業首家！新光人壽正式開辦金融Fast-ID驗證服務

金管會准了！台新人壽明年元旦併新光人壽並更名 保戶權益不影響