新光人壽被看衰？結果新契約狂飆113% 新新金併後交出打臉外界的成績單

新新金併購整合效應逐漸浮現，新光人壽脫離泥沼，與銀行、證券事業線同步轉強。圖／新光人壽

台新新光金控長期關注全球永續發展趨勢，「認真、創新、永續」的企業精神也落實在永續的實際作為上，因而持續獲得國內、外認同。在S&P Global 2025永續年鑑中的銀行產業及壽險產業中皆獲全球Top 1％的殊榮，新光人壽更獲得「台灣永續績優企業」肯定。

在人壽保險部分，台新人壽前三季稅後淨利為16億元；若加上新光人壽併入後（7/24～9/30）的獲利，兩家合計前三季稅後淨利為26億元。值得一提的是，在兩家整併後，新光人壽將保留品牌、續名營運；反而是併購方的「台新人壽」將走入歷史。原因很簡單，「新光人壽」三個字在台灣人心中太深刻，品牌力遠高於消失風險。

今年新光人壽的新契約動能明顯回溫。初年度保費（FYP）年增26%，達460億元，市佔率來到6.2%。更亮眼的是新契約CSM（合約服務邊際）衝上478億元，年增113%，顯示新契約價值明顯提升、體質全面轉強。

外幣保單更成為今年的新引擎。由於外幣保單能降低避險成本、改善資產負債匹配度，前三季銷售達290億元，年增46%，占整體FYP的63%，比重極高。

金控三寶、三本柱，除了銀行、保險，還有一個就是證券。在證券子公司方面，前三季稅後淨利15億元；若加上元富證券併入後（7/24～9/30）的獲利，兩家合計稅後淨利為28億元。合併後市場地位同步提升，經紀業務排名升至全市場第4名，股票承銷更一舉衝到第1名。

台新新光金控旗下子公司將陸續進行合併，台新投信與新光投信已於11月24日率先完成合併，今年台新證券表現同樣亮眼，至於投信事業，整合也在加速進行。台新投信與新光投信已於11月24日率先完成合併，合併後資產管理規模（AUM）達5,300億元，躍升為全台第九大投信。



