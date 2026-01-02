新光台新人壽合併！2日進帳百億保費「開門紅」 吳東亮憶先父允承諾

台新新光金控董事長吳東亮、夫人彭雪芬及經營團隊等，與新光人壽創辦人吳火獅銅像合影紀念。（圖／方萬民攝）

台新新光金控（2887）今天（2日）舉行新光人壽、台新人壽合併茶會，金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬、二個兒子吳昕威、吳昕豪親友家人及董事會成員們，共同在創辦人吳火獅銅像合影。

新光人壽與台新人壽合併的新經營團隊成員亮相，從右起為新成立不動產管理處執行長陳芝貴、業務通路處執行長劉信成、資深執行副總經理戴朝暉、總經理黃敏義、財務處執行長兼發言人林宜靜、投資處執行長黃世聰。（圖／李蕙璇攝）

吳東亮表示，1963年父親吳火獅創辦新壽迄今，超過62個年頭，看到家庭民眾的需要，打造新光人壽為民眾遮風蔽雨，如今也成就了綿密網路，成就了許多寶貴資產，總資產四兆元，團隊將繼續認真前行，今天合併後也將繼續沿用新光人壽名稱。

吳東亮並強調，「先父常說，新光賣的不只是一張保單，而是對每個家庭的承諾。」新壽將會繼續服務民眾，延續與光同行精神。

廣告 廣告

吳東亮也解釋，按照合併程序法規，昨天元旦當天，是台新人壽合併了新光人壽，今天則是更名為新光人壽。

新光人壽則由台新新光金控副董事長魏寶生繼續擔任，副董事為洪士琪，經營團隊則包括總經理黃敏義、資深執行副總經理戴朝暉與劉信成、林宜靜、黃世聰、陳芝貴等多位新成立處單位執行長，分掌壽險整體營運、業務通路、財務精算與資產配置、投資總處、不動產管理等。

新光人壽董事長魏寶生表示，合併之後，淨值比提升近1％，淨值更來到2000億元以上，合併會計下資產將以公允價值重新認列，增加資產重分類策略彈性，整體可決策區間則由20％至40％，提升到50％以上；2026年正式接軌國際會計新制之後，壽險的TIS資本適足率可望超過130％以上。

魏寶生表示，他在二年前接受洪士琪邀請加入改革行列，難能可貴的是，新壽現在是出現費差異，而且一直維持費差異，業務團隊也增加超過二千人，延攬更多人才，整體業務團隊近8500人，也帶動健康型商品保費收入成長257％，2025年的CSM達到新高的620億元以上，預估壽險合併之後，CSM累積金額超過2500億元以上，可穩定貢獻獲利，CSM納入2026年獲利超過200億元，未來獲利目標每年約雙位數成長。

此外，為了迎接新光與台新人壽的合併，總經理黃敏義表示，今天中午以前可確認的是入帳超過100億元保費，顯示二家壽險公司團隊的合作向心力。以不動產來說，共達201棟、48萬坪，2024年貢獻52億租金，目標資金成長9％。

台新新光金2日收盤價格20.40元，平盤收盤，成交量達45,556張。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

101跨年煙火變煙霧秀！賈永婕憂被叫去立法院 小S安慰「一句話」超暖

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉