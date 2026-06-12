「新光獅」真的要來了？股東敲碗組職棒：擊敗中信與富邦 吳東亮這樣說

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財經中心／王文承報導

台新新光金（2887）已躍升為第4大金控，今（12）日召開股東會，也是正式合併後首場股東會，由於旗下新光人壽有冠名贊助職棒味全龍隊，有小股東建議台新新光金直接經營職棒球隊，並替球隊取名為「新光獅」，藉此提升品牌曝光、吸引年輕族群，強化行銷效果。該名股東指出，若未來能在球場上擊敗中信與富邦旗下球隊，即使股價表現不如對手，仍能在球迷心中取得話題與認同，認為成立職棒球隊的行銷效益可能超出外界想像。

股東敲碗組職棒 吳東亮這樣說

今日在台新新光金股東會上，有小股東發言指出，台新新光金合併後已躍升為第4大金控，並提到中信金與富邦金皆擁有職棒球隊，因此建議台新新光金也應成立職棒球隊，或直接收購味全龍隊，取代現行冠名贊助模式。

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該股東甚至替球隊構想名稱為「新光獅」，認為職棒觀眾以年輕族群為主，有助品牌行銷與形象推廣。他表示，即使股價表現不如中信或富邦，只要球隊能在賽場上取勝，也能在球迷間建立話題與認同，並強調成立職棒球隊的行銷效益可能遠超市場預期。

對此，台新新光金控董事長吳東亮表示，公司內部確實有針對相關方向進行討論與評估，但仍需納入中長期策略與成本規劃審慎考量，強調「要一步一步來」。他指出，職棒與其他運動贊助的投入規模不同，目前合併後仍在強化營運與績效階段，待體質更穩定後再進一步評估。

吳東亮也補充，他本人從小接觸棒球，因此理解運動行銷的潛在價值，但仍須回到財務與長期經營面的現實評估。他強調，目前公司與現有職棒合作關係良好，相關討論仍停留在構想與評估階段。

至於是否考慮直接買下味全龍，吳東亮則澄清，這屬於股東意見，公司並沒有相關具體規劃，也未有此方向安排，強調現階段仍以既有合作模式為主，並未考慮改變。

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