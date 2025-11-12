新光盃魔術方塊公開賽 首設台東站

魔術方塊一直是深受各年齡層喜愛的益智遊戲，現代人長時間使用3C產品，專注力普遍下滑、記憶力下降，魔術方塊更是成為訓練腦力、啟發邏輯思維與兼具紓壓的優質活動。台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期推廣魔術方塊，培養國人正向益智興趣，今年「新光盃魔術方塊公開賽」結合教育公益與永續理念，首度前進台東地區，讓東部學童與在地玩家也能站上國際級競技舞台，為益智學習注入新動能。

第八屆「新光盃魔術方塊公開賽」將於北、中、南、東四地舉辦，預計吸引超過千名選手報名，是全台最大魔術方塊賽事，並引進世界魔方競技領域中最具公信力的WCA國際認證，所有競速成績皆可納入全球排名，讓台灣選手能夠在自己的土地上，直接與國際標準接軌，挑戰自我極限，爭取世界級的榮耀。

新光人壽長期落實ESG，響應全人發展趨勢，自2018年推動魔術方塊賽事，累積許多忠實玩家支持，參賽年齡層橫跨5歲至56歲，2022年起與台灣魔術方塊協會合作，將專業師資帶入偏鄉校園，今年報名費將持續投入《幸福的功課-培力計畫》，以賽事為起點串聯公益與教育，打造多元學習環境，讓指尖的每一次翻轉都成為孩子成長的契機。新光盃魔術方塊公開賽台東場及高雄場熱烈報名中，名額有限，詳情請參閱新光人壽互動網FB粉絲專頁https://www.facebook.com/SK2U99。（梁仕昌）