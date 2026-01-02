新光與台新人壽合併 吳東亮：新新共好壯大壽險版圖

cnews204260102a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

台新新光金控（2887）子公司新光人壽與台新人壽，在今年的第1天上班日，宣告正式合併。新光人壽表示，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，意謂著將延續新光人壽，在台灣長達一甲子的品牌形象與市場口碑，繼續為客戶提供專業優質服務。合併後首日即召開董事會，推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，聘任黃敏義為總經理，並於今（2）日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好，在合併茶會中進行啟動儀式與新團隊介紹，象徵新光人壽正式邁入嶄新篇章。

台新新光金控董事長吳東亮出席合併茶會表示，新光人壽與台新人壽有著各自發光的優勢，也有一脈相承的精神。這次合併不只是兩家企業的結合，更是對客戶承諾和價值的延續。新光人壽會持續秉持認真、創新、永續的精神，成為保戶人身保險和資產管理的智慧好夥伴。

新光人壽董事長魏寶生表示，此次合併不只是兩家企業的結合，更是台灣保險業一次具有指標意義的整合與提升。新光人壽與台新人壽合併後淨值提升，不但可抵禦未來的市場波動，資產以公允價值重新認列，也增加資產重分類策略彈性。合併後CSM累積金額，更將突破 2500億元，可望為公司貢獻穩定獲利。

魏寶生表示，台新人壽與新光人壽合併後，總資產規模突破4兆元，未來將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領台灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。

過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等，也具深厚基礎。雙方整合後，可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤（CSM）及穩定新契約保費（FYP）為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌，實現長期財務穩健的目標。

新光人壽表示，在通路方面，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路，分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大。保經代通路，則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

