新光與台新人壽正式合併 抽紅包辦法曝

台新新光金控(2887)子公司新光人壽與台新人壽在新(2026)年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，意謂著將延續新光人壽在臺灣長達一甲子的品牌形象與市場口碑，繼續為客戶提供專業優質服務。合併後首日即召開董事會推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理，並於今(2)日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，宣示將傳承延續、共榮共好，在合併茶會中進行啟動儀式與新團隊介紹，象徵新光人壽正式邁入嶄新篇章。

台新新光金控董事長吳東亮親自出席合併茶會，致詞時表示:「新光人壽與台新人壽有著各自發光的優勢，也有一脈相承的精神。這次合併不只是兩家企業的結合，更是對客戶承諾和價值的延續。新光人壽會持續秉持認真、創新、永續的精神，成為保戶人身保險和資產管理的智慧好夥伴。」新光人壽董事長魏寶生表示: 「此次合併不只是兩家企業的結合，更是台灣保險業一次具有指標意義的整合與提升。新光人壽與台新人壽合併後淨值提升，不但可抵禦未來的市場波動，資產以公允價值重新認列，也增加資產重分類策略彈性。合併後CSM累積金額更將突破2,500億元，可望為公司貢獻穩定獲利。」

保單多元化 制度更完善

台新人壽與新光人壽合併後總資產規模突破4兆元，未來將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領臺灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。

過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，雙方整合後可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤(CSM)及穩定新契約保費(FYP)為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌，實現長期財務穩健的目標。

擴大通路 累積業務動能

在通路方面，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

展望未來，新光人壽將秉持傳承與創新的使命感，持續壯大組織通路，以「守護健康、累積財富」為願景，強化各類商品推動與深化通路的成長力道，同時，透過精準客群分析、導入AI賦能與數位化工具，在產品、通路、數位科技與永續面向引領市場前進，期盼全方位守護保戶健康保障及財富管理，成為臺灣壽險業最具信任與價值的領導品牌。此外，新光人壽也將持續落實ESG理念，強化國際競爭力並提升風險管理，為全球永續發展貢獻最大心力。

新壽紅包 江蕙演唱會門票

為歡慶正式合併，新光人壽也祭出「新新獻禮，感恩有您」回饋活動，第一重「感恩相伴，紅包天天抽」即日起至3月17日止，只要至活動網站登入LINE帳號參加抽紅包遊戲，就有機會隨機獲得星巴克星享飲料券、超商電子卡等紅包禮(每個LINE帳號每日限參加1次)；第二重「感恩支持，成交抽百萬大禮」，只要於3月17日前投保壽險新契約並經承保完畢，每件契約可獲得一組摸彩序號，有機會抽中Apple iPhone 17等大獎，並於活動首月特別加碼推出抽江蕙演唱會門票活動。

