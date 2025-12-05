新光醫院全面加薪！新進護理師月薪6.5萬 離職率降至7%

新光醫院將於明年元旦起全體員工加薪，平均調幅達3.5%。副院長洪子仁在2025台灣醫療科技展上宣布，全院員工薪資將調升1800元，預計每年增加1億元人事支出。新進護理人員薪資加上各項獎金，月收入最高可達6.5萬元，此舉已使該院離職率從15%大幅降至7%。

新光醫院自2023年11月至明年1月，輪值三班護理人員累計調薪幅度已超過25%。（圖／新光醫院官網）

洪子仁指出，新光醫院自2023年11月至明年1月，輪值三班護理人員累計調薪幅度已超過25%。新進三班制護理人員月薪將從51000元調升至52800元，到職第一個月還可獲得７萬元簽約獎金。加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員平均薪資將達65100元。

「不用比例調升是希望讓基層有感，而不是讓高薪者更高薪。」洪子仁表示，院方除了提高薪資外，還提供四年免費住宿等福利措施，希望藉此吸引更多醫護人才投入。這些政策已見成效，新光醫院不僅年增150名護理師加入，三年來離職率也從15%降至7%。

針對衛福部長石崇良日前提出的新進醫護起薪保障政策，洪子仁特別回應表示反對「一刀切」做法。他認為不同層級與不同區域醫院任務與工作量各異，薪資不應齊頭式平等，若要透過法規規範必須「定得很細」，不是理想方法。他建議由醫院同儕自律，有醫院帶頭加薪，形成良性競爭與循環。

新光醫院副院長洪子仁在2025台灣醫療科技展上宣布，全院員工薪資將調升1800元，預計每年增加1億元人事支出。(圖/翻攝自洪子仁臉書)

賴清德總統曾於11月出席健康台灣深耕論壇時呼籲，醫療機構經營者應替醫事人員加薪，全力改善醫事人員的待遇和工作環境。洪子仁回應表示，政府承諾的健保點值每點0.95已經達成，身為醫療機構管理階層也應兌現承諾，因此新光醫院率先於明年1月再次加薪。

據洪子仁說明，新光醫院全體員工薪資自2024年2月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度將超過14%。這些措施是為了因應國內醫護人力短缺問題，目前護理人員流失已導致醫院關床、急重症科別醫師出走等情況時有所聞，醫療體系亟需改善人才留任環境。

