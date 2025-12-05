新光醫院導入AI 肺纖維化一目了然

新光醫院人工智慧科主任楊必立表示，新光醫院導入人工智慧（AI）後，能清楚地以不同顏色區分肺臟正常及纖維化部位，讓醫師一目了然。（鄧博仁攝）

特發性肺纖維化是一種原因不明的肺纖維化，也稱「菜瓜布肺」，罹病後的患者，會逐漸失去換氣功能，早期診斷、準確評估病情至關重要。要得知肺纖維化的嚴重度，傳統作法相當辛苦，醫師得先找出病患檢驗影像的6個切面，一處一處計算。新光醫院導入人工智慧（AI）後，能清楚地以不同顏色區分正常部位、纖維化部位，讓醫師一目了然。

新光醫院人工智慧科主任楊必立5日於台灣醫療科技展—新光醫院展區，以「AI點亮新光景：智慧醫療新時代」為題進行演講。另婦產科醫師李偉浩、心臟內科主任蔡適吉、昕新智慧診所醫師江建昌也到場分享醫療新知，吸引民眾熱烈響應。

楊必立表示，特發性肺纖維化的病因至今未明，疾病進展具有不可預測性，這類患者常出現進行性呼吸困難、乾咳等症狀，生活品質急劇下降。因此，早期診斷與準確評估病情嚴重度，對於治療決策至關重要。

然而，要得知肺纖維化的嚴重度如何，傳統的作法相當辛苦。楊必立表示，放射科醫師得先找出檢驗影像的6個切面，一處一處計算。導入AI後，就能清楚地以不同顏色區分正常的部位、纖維化部位，讓醫師得知纖維化的百分比。在疾病後期的患者，肺的體積會縮小，透過AI也可得知病患剩下多少肺功能。

除肺纖維化，AI在顱內出血、氣胸的檢查上也扮演重要角色。楊必立說，針對顱內出血檢查，傳統上是將血塊想像成橢圓球體，計算長寬高來預測血塊的大小並不精準，但AI模型可調整電腦斷層影像的對比度，還可弄成彩色融合圖、量化血塊體積，幫助神經外科醫師判斷是否需開刀。

氣胸病患若情況嚴重，會導致心臟回流出問題，相當危險。楊必立表示，AI能偵測胸腔X光影像，將問題區域標成紅色，抓到問題時發送簡訊給醫師，讓醫師及早判讀。過去沒AI輔助時，人工方式每小時只能抓到3成個案，導入AI後則提升至85％。