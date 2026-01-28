新光醫院尾牙登場 吳東進：2年內增聘300護理、新開314床

新光醫院今天舉辦尾牙望年會，董事長吳東進（中）特地出席感謝員工一年的付出。（鄭郁蓁攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

新光醫院今天舉辦望年會尾牙，包括董事長吳東進、院長侯勝茂、副院長洪子仁等皆出席與同仁共襄盛宴。新光醫院董事長吳東進出席表示，除了日前為醫護人員加薪，也宣布擴建的「桂蘭樓」，今年底將正式啟用，且將在未來三年內再增聘300位護理人員，讓新大樓314床都能開啟。

新光醫院今天舉辦尾牙望年會，董事長吳東進特地出席感謝員工一年的付出。（鄭郁蓁攝）

吳東進致詞表示，最近寒流來襲，過去醫院平均每月收治6位腦中風醫院因此收了14名緊急腦中風的病患，醫院之所以「動脈內血栓移除治療」（EVT）的病患能夠翻倍，扛起這份重擔，關鍵就在於去年五月裝機、在急診室門口旁的「飛利浦 Spectral CT 7500」，它以最短的動線，讓病患在黃金時間內獲得精準治療。

吳東進感性表示，能動員全院醫護，在黃金時間內成功救治病患，雖說這是醫護天職，但仍都要感謝醫療團隊的努力。

而為緩解待床壓力，新光醫院第二醫療大樓「桂蘭樓」預計今年12月正式營運，未來將分階段開放病床，同步擴大護理人力招募，將提供每月5000元上下的照護津貼，未來可有效緩解士林、三重、蘆洲地區的急診壅塞情況。

新光醫院院長侯勝茂表示，「桂蘭樓」啟用後，病床將逐步增加約300餘床，第一階段規畫先開放約100床，需同步增加100名護理人員；明後年則再增聘約200人，合計增加300名護理師，才能符合三班制護病比，全面啟用314床，其中218床為單人房。

新光醫院今天舉辦尾牙望年會，副院長洪子仁勉勵員工和樂高積木一樣，堅固、彈性又靈活，讓來年充滿無限可能（鄭郁蓁攝）

洪子仁表示，先前疫後因護理人員大量出走，2023年10月曾因整體醫療環境影響，一度關閉93床，但隨著為護理師加薪，白班起薪約4萬2800元，經過兩年多次調整後，目前已加薪25％，提升至約5萬3800元，透過加薪成功召募、留任護理人員，如今病床已經全數開啟，「沒關半間床」。

新光醫院院長侯勝茂。（鄭郁蓁攝）

在病房規畫上，新大樓的218床「單人病房」，全面推動「全責照護制」（Total Care），由醫療團隊提供完整照護，減輕家屬負擔。他強調，疫情後民眾對單人病房需求明顯提升，醫院過去常無法完全滿足，此次擴建正是因應實際需求，一次性提升單人房量能。

在院務發展方向上，洪子仁表示，新光醫院近年同步推動「數位與綠能雙軸轉型」，透過逐步導入無紙化流程，減少紙本作業，不僅提升行政效率，也能降低資源消耗，朝向永續經營目標前進。

最後，洪子仁以「樂高積木」作為象徵，他提到67年前的今天，西元1958年的1月28日，是樂高取得專利權的一天，藉此勉勵同仁，和樂高積木一樣，堅固、靈活有彈性，可以變化出無限可能。



