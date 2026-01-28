新光醫院尾牙》躋身百億產業、桂蘭樓年底啟用 吳東進秀薩克斯風

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院28日晚間舉辦行政部門望年會，新光醫院院長侯勝茂致詞時表示，該院去年營收達到100億元以上，邁入百億產業的新里程，另外，新光醫院斥資80億元打造、以新光醫院董事長吳東進母親吳桂蘭命名的桂蘭樓，原訂明年2月完工，但有關人員克服挑戰，將提早在今年年底開幕啟用。

將增聘 300 名護理師，提供 314 床高品質病房

新光醫院行政副院長洪子仁說明，桂蘭樓第一階段將先開放約100床，並同步增加100名護理人員進駐；明年則預計再增聘約200人，合計增加300名護理師，以確保符合三班制護病比，達到全面啟用約314床高品質病房（含218床單人房）的目標。該大樓也將全面導入全責照護與先進離床監測技術，實現現代化醫學中心的藍圖。

新光醫院董事長吳東進（前左3）、副院長洪子仁（前左2）與團隊在今年即將完工的桂蘭樓（右邊玻璃帷幕大樓）前合影。（新光醫院提供）

新光醫院董事長吳東進致詞時談到，上個月（2025年12月）有14個人腦中風送到新光醫院進行動脈內血栓移除治療（EVT）。新光醫院之所以能扛起這份重擔，關鍵在去年5月裝機的「飛利浦 Spectral CT 7500」就放在急診室門口旁，以最短的動線，讓病患在黃金5分鐘內獲得精準治療。

吳東進幽默地說：「醫院不能講生意真好，要講救了更多人，謝謝同仁救助很多的社會家庭。」

經營新光醫院有成，為所愛演奏薩克斯風

吳東進曾說，新光醫院是他獲得最多掌聲的地方。28日晚間席開近50桌的行政部門尾牙，他罕見公開表演薩克斯風，顯示對新光醫院的重視。我國前駐教廷大使王豫元演唱義大利民謠Santa Lucia，吳東進擔任伴奏，王豫元的嗓音渾厚動人，吵雜的尾牙頃刻成了國家音樂廳級的盛宴。吳東進的薩克斯風老師吳志桓亦到場表演獨奏，為活動增添不少樂趣。

​ 我國前駐教廷大使王豫元演唱義大利民謠Santa Lucia（右）， 新光醫院董事長吳東進（左）擔任 薩克斯風伴奏 。（新光醫院提供）

1945年生的吳東進今年81歲，他說學薩克斯風是因為「我在做一件事情，證明我這年紀可做我想做的事情。」十幾年前，他有次看到美國前總統柯林頓在吹薩克斯風，當下就想「我有機會我要學」。卸下新光金控董事長職務後比較有時間，於是開始每周上課一小時，已經練習兩年多。以Santa Lucia為例，這首膾炙人口的義大利民謠，「我已經倒背如流，不看譜也可以。」

吳東進說，他的第一位薩克斯風老師在日本，為了拜師學藝，當時在日本買了一支法國知名品牌Henri Selmer Paris製的薩克斯風，要價100萬日圓。學了兩個月之後，還到薩克斯風的發明者、比利時樂器製作師阿道夫·薩克斯的家鄉參觀，在當地博物館的薩克斯銅像前與之合影。他說薩克斯活了80歲，顯示肺活量好有助長壽，這也是吹奏薩克斯風帶來的好處。

