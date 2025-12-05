新光醫院明年全院加薪1800元！竟是因「賴總統1句話」馬偕、北醫回應了

記者簡浩正／台北報導

好羨慕！新光醫院今（5）日在2025台灣醫療科技展正式宣布，明年1月起全體員工薪資再調升1800元，平均調幅為3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。這是新光醫院繼2024年2月起陸續調整薪資後再度加碼。新光醫院副院長洪子仁表示，這是新光醫院當「領頭羊」呼應賴總統的倡議。

總統賴清德11月間曾喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪也指出，衛福部擬保障新進醫護起薪；護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，「護理人力不是短缺、是被耗損」，喊話改善起薪才能留住人才。

新光醫院今日下午正式宣布，自115年1月1日起全體員工薪資再調升1800元，調幅3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。這是醫院繼2024年2月起陸續調整薪資後再度加碼，至115年1月止，全院員工累計調薪幅度已突破14%。

洪子仁說明，輪值三班護理人力為本次改革核心，自2023年11月至115年1月累計調薪超過25%。新進三班護理人員起薪從51000元提升至52800元/月，並提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理人平均薪資可達65100元。新光醫院同時提供四年免費住宿等福利，以創造可安心投入的工作環境，強力吸引並留住護理人才。

他說，本次加薪院方共投入約1億元，目的是回應總統賴清德日前對醫療機構加薪的呼籲。強調此次調薪並非為了與其他醫院「爭搶護理人員」，而是向其他領域如長照機構、私人企業、保險公司、航空公司等搶人，讓護理師回流醫療機構。

洪子仁說，自新冠（COVID-19）疫情結束後，2023年全台出現醫護離職潮與關床潮，當時新光醫院因人力吃緊 一度關床達91床。透過董事長吳東進大力支持與全面薪資改革，今年9月新光醫院病房已恢復全開、無降載關床，顯示調薪是真正能帶來人力回流的關鍵力量。

他強調，持續調高薪資只是起點，未來新光醫院同時會打造友善職場、合理護病比，並以 AI降低護理行政負擔，例如數位化紀錄、自動化評估、智慧排班等，「讓每一位護理人員能在 安全、值得留下、看得到未來 的工作場域發展。」

而北部其他私立醫院是否也加薪，馬偕醫院回應，在今年11月9日舉辦145週年院慶運動會暨家庭日時即現場公布，為體恤所有辛苦的馬偕人，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫大附醫則回應，北醫體系於113、114 年已分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員之績效獎金與留任獎金。後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中，本體系也將持續就員工薪資福利進行滾動式調整。

