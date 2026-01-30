新光醫院春節急診不打烊 跨科收治、36小時強制排床

因應春節連假，新光醫院今年啟動3策略應變計畫，透過病房跨科彈性收治、36小時強制排床、門診分流，確保急重症患者獲得即時且高品質的醫療照護。（本報資料照）

農曆春節9天連假將至，為避免急診壅塞重演，衛福部及各醫院今年提早啟動因應。新光醫院指出，以往節慶醫院會縮減服務，今年改以「主動攻勢」，透過病房跨科彈性收治、36小時強制排床、門診分流3大策略，確保急重症患者獲得即時且高品質的醫療照護。

新光醫院表示，將啟動「春節醫療最強應變計畫」，過去春節期間，醫院會因人力調度縮減病床量能，但今年採「全院病房無降載、全面開放」策略，打破科別界線，實施跨科別收治。連假期間內科患者通常較多，當內科病房飽和，將由占床率較低的外科病房提供支援。

同時，跨科收治時，也會根據病情嚴重度精準分流，重症優先入住原科別，一般程度者則調度至他科病房，極大化周轉率，縮短急診等待時間。

策略二，是設立「36小時強制簽床機制」，一旦患者在急診待床超過36小時，醫院管理層將直接介入，比照春節緊急模式安排患者入住他科病房。為確保醫療服務連續性，入住他科病房後，原則上將續住至出院，避免搬遷造成困擾。

新光醫院強調，除了後端病床彈性調度，前端「病患分流」更是關鍵。新光初一至初三（2／17～2／19）期間，每日皆開設呼吸道、傳染病及小兒科特別門診，以應對流感、新冠就醫需求；OPAT中心（門診注射室）在連假期間也維持運作，鼓勵病情穩定患者透過門診注射抗生素取代住院，將病床留給急重症傷患。

衛福部日前宣布春節啟動急診指標監測，新光醫院表示，已將「急診每日等待住院人數」及「急診暫留超過48小時案件」列為重點監測指標，1月19日至3月底，將配合衛福部進行滾動式量能調整，確保醫療品質不因長假而打折。

新光醫院呼籲，民眾連假期間若有就醫需求，可先利用「健保快易通APP」查詢鄰近院所，或參考新光醫院官網春節門診時刻表，「輕症看門診、急症留急診」，共同維持醫療體系的健全運作。

