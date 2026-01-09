新光醫院獲生育獎勵表彰 洪子仁促引進「育兒類」外籍人士

新光醫院不僅連續3年榮獲「生技醫療類金獎」，更奪下今年特別增設的「生育獎勵表彰」。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

新光醫院今宣布，在「1111 幸福企業頒獎典禮」中，該院不僅連續3年榮獲「生技醫療類金獎」，更奪下今年特別增設的「生育獎勵表彰」。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁表示，新光醫院將透過實質調薪與全方位的育兒支持制度，致力建構醫護永續生態圈。同時，他也向政府提出具體倡議，促專案引進「育兒類」外籍人士，協助照顧家中0到3歲幼兒，並對育有3歲以下幼兒的家庭，每月補助3萬元，用於支付外籍助手薪資。

廣告 廣告

洪子仁表示，新光醫院深信「人才」是醫療品質的根本。為提升薪酬競爭力，該院民國112年至115年持續優化醫護待遇。今年1月起，全院員工每人加薪1800元，將營運成果直接回饋給第一線同仁。

新光醫院蟬聯幸福企業三連霸，副院長洪子仁表示，今年4243家企業進入初選，562家得到金獎。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

近2年間，新光全院員工累計調薪幅度達14％，其中護理師調幅高達25％。此外，院方針對新進病房護理師提供7萬元簽約獎金及4年免費住宿，以實質福利減輕生活壓力，強化留才拉力。

此次獲頒「生育獎勵表彰」，彰顯了新光醫院在友善職場的深度佈局。院方針對員工需求，提供不孕症療程優惠、友善孕產環境，並於112至113年底加碼提供最高18個月的育嬰補助。

針對日益嚴峻的少子化困局，洪子仁代表醫界提出「多元人力」與「精準補貼」的大膽倡議，建議政府應專案引進「育兒類」外籍人士，協助照顧家中0到3歲幼兒，以解決三班制醫護人員最棘手的托育難題。同時，他籲請政府針對育有3歲以下幼兒的家庭，每月補助3萬元津貼，用於支付外籍助手薪資。

洪子仁強調，強力的經濟支援與人力補給，是國家儲備未來競爭力的關鍵，也是解決少子化國安危機的必要手段。展望未來，新光醫院將持續推動AI數位轉型以減輕員工工作負荷，並積極倡議育兒友善政策。新光醫院不僅要做病患信賴的醫療機構，更要成為醫護人才最溫暖、最具韌性的避風港，樹立台灣醫療產業的永續標竿。

更多中時新聞網報導

守護自然資本 中信前進台江野放黑琵

陳孟賢圓夢買透天厝孝順媽

比照導師費 教部允教保費增1000元