新光醫院聚焦智慧醫療、韌性永續

台灣醫療科技展12月4日至7日於南港展覽館舉行，新光醫院今年以「健康韌性永續願景．智慧醫療幸福台灣」為主題，聚焦AI智慧診斷升級、精準癌症治療、創新健康管理3大成果。賴清德總統特地至新光醫院攤位參觀，與新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂、副院長洪子仁進行交流。

新光醫院院長侯勝茂表示，隨著新光醫院桂蘭樓預定明年啟用，將陸續導入新設備，提供更多元服務，包括高達200多間單人房結合智慧電視，讓醫病溝通更加順暢。

廣告 廣告

侯勝茂說，新光醫院也攜手新光保全，推出導引、遞送、搬運與運載等功能的「智能機器人」，透過智能與自動化系統，在不同環境下有效提升醫療效率。針對照護助理、離床偵測系統與跌倒偵測系統，結合Care U雲端照護服務，提供緊急通報、健康管理與長照諮詢等一站式支援。

新誼整合科技副總經理李鴻生說明，護理人員替病人配藥、到藥局取藥，就占了約4成的工作量，透過遞送智能機器人，可簡化送藥流程，加快工作效率；運載機器人則能協助病人移動，減少病人因虛弱而暈倒狀況。

臨床AI部分，新光醫院打造智慧癌症登錄系統，自動整合病歷與檢查數據、生成臨床摘要，協助醫師決策、住院醫師教育、強化護理交班效率。也推出「SKH智能棒」，整合病歷自動化、臨床決策支援、門診聊天機器人3大應用，全面優化溝通效率及整體醫療流程。

另，新光也與久和醫療合作展出「威智刀精準放射治療系統」，在原有放射治療上搭載新定位系統，透過X光結合體表偵測、熱感應相機，提升放射治療的安全性、精準度與效率，提供更個人化治療，已於今年8月導入。

新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院以數位、綠能雙軸轉型為核心，響應「健康台灣深耕計畫」，未來將以臨床為核心、AI為助力、永續為目標，推動智慧醫療落地。