新光醫院領頭 全體加薪1800元
衛生福利部長石崇良日前接受媒體專訪透露，擬透過修改健保特約管理辦法，保障新進醫護起薪。新光醫院5日於「台灣醫療科技展」率先宣布，將在明年為全體員工加薪1800元，平均下來每人加薪3.5％，期盼能拋磚引玉，帶動更多醫院改善醫護人員待遇。
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，新冠疫情期間，醫院出現醫護出走、關床潮，新光醫院在最嚴峻時關床數達91床，但隨著待遇改進，護理人力已回流。過去離職率超過10％，如今則降至5％以下。
今年「健康台灣深耕論壇」中，賴清德總統公開呼籲醫療機構加薪留才，衛福部長石崇良近期接受媒體專訪時透露，擬保障護理人員起薪、改善人力耗損、建構醫護永續職涯。護理師護士公會全聯會對此表態支持，認為「護理人力不是短缺，是被耗損」，唯有提升起薪，才能留住核心人力。
有鑑於此，新光醫院在「台灣醫療科技展」中率先公布，明年為全體員工加薪1800元，平均下來，每人約加薪3.5％，預計每年新增1億元人事支出。
洪子仁認為，今年政府增加對健康的投資，加碼公務預算挹注健保，醫院也應回饋在醫療人員的待遇上。出於公平性考量，此次加薪是「定額」，人人都加1800元，原因是有人薪水高，有人薪水低，若是採「定率」，不同薪水的人增加的金額就不同。
民國112年11月至明年1月，新光醫院累計調薪超過25％。新進三班護理人員每月起薪從5萬1000元提升至5萬2800元，並提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理人平均薪資可達6萬5100元。新光醫院同時提供4年免費住宿等福利，強力吸引並留住護理人才。
至於其他醫學中心，長庚體系每年7月調薪，近幾年加薪幅度約4％；北醫體系113、114年分別實施全體員工4％、3％的調薪措施，後續年度的薪資與福利方案仍在研議中；馬偕醫院今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月全面調薪3.5％，連續3年調薪，總調薪幅度達10.6％。
