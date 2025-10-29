新光銀行推動偏鄉讀報教育 榮獲金管會肯定

▲新光銀行榮獲金管會「2025年金融教育貢獻獎」最佳協力獎銀質獎，金管會主委彭金隆(右)頒獎表揚，由新光銀行邱柏洋副總經理(左)代表領獎。（圖／新光銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 新光銀行長期推動偏鄉讀報教育，並以金融專業與國語日報社教育資源結合，共同推動金融教育，榮獲金管會「2025年金融教育貢獻獎」最佳協力獎-銀質獎，由金管會主委彭金隆頒獎，新光銀行副總經理邱柏洋代表領獎，肯定新光銀行落實普惠金融，積極發揮金融永續影響力。

2011年底因高雄市六龜區六龜國小老師發現，學校雖有圖書館的豐富藏書資源，但圖書借閱率低，學生下課後寧可選擇玩電腦或手機遊戲，新光銀行得知後，從六龜國小開始，結合學校及國語日報長期合作推動《金融讀報教育》，逐年擴大專案區域，包含高雄六龜區、桃源區、茂林區、杉林區等特偏或極偏地區國小共13所，77個班級參與。

廣告 廣告

讀報教育結合廣度與深度，包括贊助班班有報紙讀，各校訂立推行讀報計畫，舉辦「快樂來讀報」剪報心得比賽及頒獎典禮、讀報種子講師研習營等活動，由老師帶領學生培養閱讀的好習慣。

為擴大影響力，2024年起推出「國語日報聰明學金融專欄」，由理財教育相關專家學者、新光銀行同仁共同編撰，搭配線上雲閱讀、YouTube等社群平台，提供多重學習管道；舉辦「金融理財夏令營」由同仁設計課程及擔任講師，課程內容涵蓋金融基礎知識、數位金融、防詐宣導…等，搭配桌遊教學與闖關活動，寓教於樂；2025年更推出「金融寫作比賽」，優選得獎作品刊登於國語日報，讓更多學生能觀摩學習。

新光銀行呼應聯合國永續發展目標中「優質教育」與「減少不平等」的精神，在社會共好、資源共享的理念下實現永續金融的價值，未來將持續發揮金融專業，深化教育推廣，推動更多具社會影響力的創新專案，認真共創永續未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

指羅廷瑋助理造謠洗地！江肇國秀截圖「破口在中央」

不必擔心野豬了！台中燕圾湖將成絕響 明起廚餘全進焚化廠

坣娜曾罹紅斑性狼瘡！醫：全身器官恐被攻擊 頭髮大把掉成警訊