新光銀「日本航空聯名卡」確定退場！2026年起停辦新戶

新光銀行旗下的「日本航空聯名卡」已確定將走入歷史。（圖／翻攝自新光銀行官網）

國內信用卡市場再傳卡別退場消息。新光銀行旗下的「日本航空聯名卡」已確定將走入歷史，銀行方面規劃自2026年起停止受理新戶申請，並將進一步全面停卡。

據《三立新聞網》報導，這張由新光銀行與日本航空合作發行的聯名卡，過去被不少卡友視為旅日必備卡片。持卡人在國內12家指定旅行社消費，或透過日本航空官網購買國際線機票及旅遊套裝行程時，可享有每消費40元累積2哩JMB哩程的加碼回饋。

若實際搭乘日本航空商務艙，所累積的哩程還可再加碼50%，對重視哩程回饋的旅客而言相當具吸引力。除了哩程優惠外，持卡人還可免費使用JCB指定的日本國際機場貴賓室，對經常往返日本的旅客來說，無論在便利性或實用性上都備受肯定。

然而，這張曾深受旅日族喜愛的聯名卡，確定將自市場退場。新光銀行表示，自2026年1月1日起將停止受理新戶申請，後續也將規劃全面停卡。

停辦的關鍵原因，與金融圈備受關注的「台新金控」與「新光金控」即將完成合併有關，而台新銀行本身已與國泰航空合作發行聯名信用卡，受到競業禁止條款限制，日本航空聯名卡因此無法再繼續發行。

根據目前進度，台新金與新光金已於7月24日完成合併，新光金下市後，將以「台新新光金控」名義重新上市，股票代號統一為2887，並躍升為全台第4大金控集團。至於台新銀行與新光銀行，則預計在2026年6月完成合併。

