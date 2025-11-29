新光鋼獲台灣企業永續獎 面對鋼市逆風布局內需建設

【記者許麗珍／台北報導】鋼鐵裁剪暨通路商新光鋼鐵榮獲「2025台灣企業永續獎（TCSA）」之「企業績效獎」及「永續報告書金獎」雙項殊榮。董事長粟明德表示，鋼鐵業現在最需要的就是推動ESG，面對大環境不好，持續布局台灣內需建設，鋼鐵業大家互相合作一起度過危機。

昨頒獎典禮由董事長粟明德、總經理曾明山率隊出席，並由副總經理粟有容代表領獎，得獎彰顯企業於ESG實踐上的堅定承諾。

環境永續方面，新光鋼鐵全營運據點皆通過ISO 14001環境管理系統，2024年溫室氣體排放量較前一年減少2,556公噸CO₂e，太陽能發電達2,443萬度，累計減碳超過5萬噸。公司啟動ISO 50001能源管理規劃，導入透明帷幕、感應節電設備與節能空壓機等低碳建材，全面提升廠區節能效能。

廣告 廣告

職場安全與人才發展方面，新光鋼鐵導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，並規劃辦公區符合WELL建築標準，打造安全、友善的工作環境。公司設有導師制度與終身學習機制，提供多元獎酬與福利，積極培育永續人才。

新光鋼鐵今年以「鋼鐵永續，連結生態未來」為主題，舉辦年度供應商大會，號召國內外鋼廠、委外代工廠、運輸物流與設備供應商等長期合作夥伴齊聚一堂，共同探討永續策略與未來趨勢。

新光鋼鐵榮獲「2025台灣企業永續獎（TCSA）」之「企業績效獎」及「永續報告書金獎」雙項殊榮，由副總經理粟有容代表領獎。許麗珍攝

2024年新光鋼鐵面對全球經濟轉型契機，以全年合併營收達新台幣145.9億元，營業淨利5.9億元，銷售量達成率82%。今年前三季營收134.7億，年增28.25%；但淨利受匯損及鋼價不振影響，年減43.78%為8.5億，表現在鋼鐵類股中仍相對穩健。新光鋼目前持續布局台灣內需公共建設的剛需，業績與同業相較，受到景氣衝擊較低。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」閃耀耶誕城 Sparkling Stay平日4538元起

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

