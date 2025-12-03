新光高雄左營店暖心耶誕攜手會員助孩童圓夢耶誕心願

▲ 邀請商圈顧客共襄盛舉，活動期間至本館1F北側服務台挑選心願卡，就能讓孩子收到想要的生活用品、學習資源或冬日禦寒物資。

【記者 王雯玲／高雄 報導】耶誕將至，新光三越高雄左營店今年以傳遞幸福主題，即日起~12/14家扶基金會北高雄中心推出「耶誕心願認領」愛心活動，邀請小朋友在耶誕樹上寫下心願，號召百貨會員主動認領，一起將愛心化為最實際的祝福。行銷副理蔡坤昇表示，活動開跑至今已有超過30名左營店會員熱烈響應，邀請商圈顧客共襄盛舉，活動期間至本館1F北側服務台挑選心願卡，就能讓孩子收到想要的生活用品、學習資源或冬日禦寒物資，用最簡單的方式傳遞祝福。每一份認領都化為孩子們最珍貴的聖誕禮物，讓愛延續、讓溫暖加倍。

廣告 廣告

除此之外，館內集結多元冬季話題活動，打造最具儀式感的冬季耶誕節，包含首度攜手日本福岡潮流品牌「NO COFFEE」打造期間限定「Express Coffee Love幸福咖啡店」，推出全球獨家－以莓果紅絲絨奶蓋結合巧克力風味與香醇咖啡的「紅絲絨冷萃咖啡」，會員凡於店內耶誕裝置拍照打卡、上傳社群並扣10 點skm points即可免費兌換，還可獲得每刮必有禮的刮刮卡，有機會把 Apple Watch、SAMSUNG 投影機、NO COFFEE週邊商品等耶誕好禮帶回家。從超人氣快閃店、獨家飲品到滿滿節慶好禮，以最豐富且最具儀式感的獨家企劃活動，陪伴民眾迎接全年最浪漫的耶誕節。

新光三越高雄左營店10F日本商品展最後倒數，今年日本商品展掌握IP商機，東寶官方發行《排球少年！！》周邊商品快閃店首次進駐台灣，現場販售多樣東寶官方原創設計和台灣首次登場的限定商品。以及國際享譽之人氣Vtuber經紀公司「hololive production」所推出的全球企劃快閃店更吸引年輕客層朝聖，活動只到12/7(日)，不容錯過。（圖／記者王雯玲翻攝）