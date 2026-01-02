新光、台新人壽合併 資產近４兆

新光人壽與台新人壽合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮(左四)等人啟動儀式。 （記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

新光人壽與台新人壽二０二六年元旦正式完成合併程序，總資產規模達三兆九千六百一十九億元，續居第四大保險公司；新光人壽董事長魏寶生表示，合併後淨值提升，資產以公允價值重新認列，代表未來獲利潛力指標的合約服務邊際（ＣＳＭ）將突破二千五百億元，可藉此貢獻穩定獲利。

新光人壽與台新人壽一月一日正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為新光人壽，董事會同日並推選董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義，二日舉行合併茶會。

台新新光金控董事長吳東亮致詞表示，繼續沿用新光人壽的名稱，是因新光品牌深受信賴，亦為對經營團隊的高度肯定。

吳東亮更指出，一月一日原新光人壽合併成為台新人壽，台新人壽馬上再更名為新光人壽，對公司經營而言，是必要且關鍵、浴火重生的契機，資本實力及風險承擔能力均有顯著提升。

新光人壽董事長魏寶生則表示，新光人壽與台新人壽合併後，淨值比將提升近百分之一，合併後淨值達二千億元以上，可用於抵禦未來的市場波動，此外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，增加資產重分類策略彈性，整體可決策區間由百分之二十至百分之四十提升至百分之五十以上，可有效透過資產變化消弭負債波動，提升淨值的穩定性。

魏寶生提到，預估雙方合併後，ＣＳＭ累積金額達到二千五百億元以上，可穩定貢獻獲利，而ＣＳＭ納入二０二六年的獲利貢獻就超過二百億元，未來每年預估還會有雙位數成長。