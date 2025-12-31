新光00904元月除息0.76元創新高 年化殖利率逾13%！

（00904）新光臺灣半導體30 ETF，2025年含息總報酬率衝出35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效冠軍；此外，00904將於明（2026）年1月16日除息，預估配息0.76元，再創歷史新高，投資人如果想參與收益分配，最後買進日為明年1月15日。

2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效強強滾，表現最好的新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)，含息報酬率分別達35.47%、32.22%，都超過3成以上。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，2026年受惠AI浪潮，全球半導體產值持續成長，從1月開始，6日有CES展、15日台積電法說登場，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，同時，台積電法說會行情也持續升溫，預估近期台股盤面資金將持續湧進AI、半導體族群，激勵股價表現續強，帶動台股2026年先迎來AI半導體投資熱潮。

台新投信ETF投資團隊指出，目前台股高含積量ETF中，新光00904的含「積」量已調升至4成，為半導體ETF含積量最高；除台積電外，00904前10大持股中，另有聯發科、日月光投控、聯電等台灣半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業，投資結構上完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，直接參與全球AI結構性超級循環世代，建議投資人可以留意ETF除息前的最後買進日，掌握布局時機，追求息利雙收。

台新投信提醒，投資人選擇股票ETF時，需留意ETF追蹤指數表現不等於實際報酬，投資人進場前須謹慎評估，ETF投資前仍須留意總經變化與風險管理。

