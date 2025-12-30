新光00904連續2日創掛牌新高

【記者柯安聰台北報導】儘管外資休假，美股交投清淡，唯記憶體龍頭美光持續上漲、南韓三星、海力士也表現續強，帶領台股今盤中包括記憶體、封測、IC設計族群股價續強，在中共文攻武嚇利空打擊下，資金持續集中半導體強勢股挺進，帶動新光臺灣半導體30(00904)，30日盤中股價一路上攻，最高曾觸及23.07元，再創上市以來最高價，以12/29、12/30兩個交易日來看，00904最高價已連續兩日創掛牌新高，加上今午盤後00904買氣持續熱絡，成交張數持續放量，顯示台股半導體ETF近期受惠於記憶體、IC設計股強勢表現，帶旺相關ETF股價活力十足，成為短線台股政治利空淬煉下的投資新亮點。



新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電最新1月法說會即將召開，根據過去5年統計，台積電過去5年來，1月平均股價漲幅介於3.4%到11.5%不等，且每年維持正報酬紀錄，1月台積電股價成長勝率高，吸引不少資金搶在法說會前，開始提前布局台積電等相關供應鏈，尤其是外資法人預估，2026年台積電的資本支出金額，有望較2025年提升，且金額估480~500億，主要7至8成投入先進製程產能擴充、另外2到3成維持在CoWoS技術升級與全球建廠，整體基本面展望偏向正面。



詹佳峯預估，2026年全球半導體產業在AI 與高效能運算的強勁需求推動下，正迎來新一輪的爆發性成長，尤其是美股台積電ADR，上週股價重返300美元關卡，成為2026年費城半導體指數領頭羊，繼續向歷史高位挺進，預估美股台積電ADR走勢，有機會被視為台股半導體景氣與AI資本支出循環的風向球，加上1月15日台積電法說登場、CES展也即將於1月6日召開，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，預估近期台股盤面資金將持續擁抱AI、半導體利基族群，帶動台股新年將先迎來AI半導體投資熱潮。



台新投信ETF投資團隊指出，目前台股高含積量ETF中，新光00904的含「積」量已調升至4成，為半導體同類型含積量最高，預期股價表現可與全球半導體景氣、AI發展趨勢更緊密連結，對ETF淨值貢獻加大，除台積電外，00904另持有的成分股中，前10大持股另布局聯發科、日月光投控、聯電等台灣半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業，投資結構上能完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，直接有效參與全球AI結構性成長機遇，建議投資人2026年可以聚焦績優半導體族群布局，或透過半導體市值型ETF參與台股2026金馬年股價奔騰新契機。（自立電子報2025/12/30）