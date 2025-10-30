新光009805 ETF買氣衝 股價創掛牌新高

【記者柯安聰台北報導】AI需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10/29止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數(NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index漲至275.82點再創歷史新高，帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建(009805)ETF今市場買氣衝，盤中最高價衝上12.95元，收盤在12.89元，同步刷新掛牌以來新高紀錄，且30日成交張數更放大近1.6萬張，市場交投表現熱絡。



法人表示，AI時代來臨，電力不單單是公用事業，電力就是新石油，是打造AI基建的關鍵策略性資產，大廠之間搶電大戰火熱開打，全球主要國家新一波電力基建勢在必行，引爆新一輪商機爆發，建議投資人可鎖定美國電力基建、核能相關ETF進行中長期投資，掌握泛AI成長股潛力。



新光美國電力基建ETF投資團隊表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待；更值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化—加快資料中心接入電網的審批流程，把過去期間得耗時逾年的流程縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確，將伴隨AI股全面提速。



另外，美股進入川普時代，在AI應用需求大幅擴張下，美國電力產業不僅受惠轉型和升級需求，還有機會探索新興核能領域，美國政府最新28日宣布，美國將與持有西屋電氣的資管公司、加國鈾商達成協議，將斥資逾800億美元，向西屋電氣採購核子反應爐，以振興美國核能產業，類似先前為支持礦業、鋼鐵及半導體產業，入股英特爾和美國鋼鐵公司的策略，使得美國電力基建類股中，核能電廠、大型設施與小型模組化反應爐(SMR)未來有望成為電力投資當紅炸子雞，帶動電力基建類股成為未來美股最具政策面、產業面、技術面兼備的強韌型產業投資主題，推升電力能源ETF，中長線投資成長潛力大增。



理財專家建議，美聯準會於週三(29日)最新通過降息決議，將聯邦基金利率調降至3.75%至4.00%，並宣布自12月1日起停止縮表，顯示現階段美國經濟活動以溫和速度擴張，降息釋出市場流動性，帶動資金潮持續流向股市等風險性資產，由於當前美國經濟、企業韌性比預期更強，美股多頭行情第4季有望持續，具成長潛力的美股產業型ETF，包括AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等主題投資，有望持續受惠降息資金動能，帶動股價持續成長，中長線更具穩步帶勁潛利。（自立電子報2025/10/30）