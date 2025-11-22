新入手Switch 2電池2小時就沒電正常嗎？教你用「官方認證」方法解決

Nintendo Switch 2 推出後，部分玩家發現掌機模式下的電池續航時間似乎不太理想，有些人反映玩小遊戲只能撐 2 小時左右，甚至什麼都不做也會快速耗電。不過別擔心，這個問題其實有解決方法。

Switch 2 電池如果有狀況，不妨先試試這個方法 (Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)

知名任天堂相關資訊 YouTuber Nintendo Prime 針對這個電池問題提出了解釋。如果你是剛買的新主機，他認為這些 Switch 2 可能在倉庫中放置較長時間，長期未使用導致電池出現狀況。如果遇到電池膨脹的情形，任天堂會承擔運費並提供免費更換服務。

廣告 廣告

至於電量消耗過快的問題，Nintendo Prime 解釋這通常是系統誤判造成的。系統誤以為池已充滿 100%，但實際電量並非如此。他建議的解決步驟很簡單：

關閉「充電到 90%」的電池保護機制 將 Switch 2 的電量完全耗盡 充電至 100%，期間不要開機或遊玩 重複幾次上述步驟

Nintendo Prime 強調，這是「鋰離子電池」常見的問題，並非 Switch 2 特有。他分享自己的筆電也曾遇過看網頁 1 小時就沒電的情況，利用相同方式重置電池後，續航時間從 1 小時提升到超過 6 小時。

雖然網路上有人質疑這個方法的真實性，但其實這套做法有官方背書。在初代 Switch 時期，任天堂官方就曾在客服支援頁面中，教學過這種電池放電再重新充電的校正方式，證明這個方法確實有效。

對於遇到 Switch 2 電池續航問題的玩家來說，可以先試試這個方法進行電池校正。如果問題依然存在，再考慮聯繫任天堂客服尋求協助。畢竟這是鋰電池產品常見的狀況，透過正確的方式處理通常都能改善。