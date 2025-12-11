新八點檔故事線出自"一封簡訊" 編劇:不同姓但最愛彼此
生活中心／綜合報導
即將播出的新八點檔，還沒首播就已經引發不少劇迷討論。編劇首度談及劇本的出發點，同為母親以及外婆的她，因為收到來自女兒的一封簡訊，決定要寫一齣溫暖的戲，讓這劇本誕生。
演員謝瓊煖"豆腐媽媽片段"：「同樣為人媳婦，我了解你的心情，即使是雙姓，但大家還是要同心，黑土才會變成金。」苦口婆心，因為自己也曾經經歷，演員謝瓊煖在即將播出的最新八點檔中，生了四個孩子，不同姓氏，但也是一手拉拔長大。這看似溫暖的故事線，其實就出自於一封平常的簡訊。
演員謝瓊煖是新八點檔「豆腐媽媽」要角，劇中飾演生了四個孩子的母親。（圖／民視新聞）編劇葉鳳英：「我前年年底當外婆，我女兒的那個簡訊，她是用AI做了一個類似圖畫書，但是她的主旨就是說，比媽媽更偉大的只有一個人叫做外婆，因為她是媽媽的媽媽，我看的時候我心裡覺得說，非常非常暖，媽媽外婆以及小孫子，三個是不同姓的，但是他們是最愛最愛最愛彼此的。」
豆腐媽媽導演馮凱分享，劇中女性角色有個共通點就是不拖泥帶水。（圖／民視新聞）以母親為出發點，這次八點檔中也有不少女性角色，除了主角謝瓊煖，蘇妟霈則飾演女兒，導演則說，劇中女性都有一個共通點。導演馮凱：「我們這個戲的女性，不拖泥帶水，就是我們這個戲的女性，比如說像謝瓊煖，她就是老公不在了，她帶著小孩她沒辦法，她覺得她一個人要獨立撫養，可能支撐不住，所以她找了一個老公，叫做洪都拉斯，兩人相親一次兩次，他們就結婚了。」溫暖故事線，搭配個性特色鮮明的各個角色，新八點檔播出之前，就已經引起不少討論，也讓人更加期待劇情發展。
原文出處：豆腐媽媽故事線出自「一封簡訊」 編劇：不同姓但最愛彼此
