新兵入伍不到2個月落跑！躲朋友家…媽媽勸「浪子回頭」逃6天付5倍代價

記者陳弘逸／台南報導

二等兵才入伍1個多月後，就趁休假逃兵，到朋友家躲藏，部隊長官聯繫也置之不理；直到逃兵第6天，才在母親勸說下返隊歸案。（示意圖／PIXABAY）

台南21歲許姓二等兵，在陸軍步兵第137旅步五營步三連服役，未料，許男才入伍1個多月後，就趁休假逃兵，到朋友家躲藏，部隊長官聯繫也置之不理；直到逃兵第6天，才在母親勸說下返隊歸案；因自白認罪，自動歸隊，法院審理後，將他依意圖長期脫免職役而離去職役，判處2個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，21歲許男2025年5月5日入伍，為現役軍人，在台南新化區陸軍步兵第137旅步五營步三連知義營區服役，位階為二等兵；入伍1個多月後，休假離營，卻未按時返回營區，也逃離戶籍地或現居地，選擇躲在朋友家躲藏，部隊長官聯繫也置之不理。

直到逃兵第6天，在許男母親勸說之下，他才到台南憲兵隊歸案；偵查期間，都坦承犯行，被檢方依陸海空軍刑法第39條第1項前段之意圖長期脫免職役而離去職役罪起訴，不過因自動歸隊，得依法減輕其刑。

法官認為，許男為現役軍人，竟意圖長期脫免職役而離去職役，法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，影響部隊管理及國防安全；審理後，將他依意圖長期脫免職役而離去職役，判處2個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

