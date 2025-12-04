新兵入伍隔天就賴床還嗆長官：出營區弄死你 巨嬰阿兵哥這下慘了

當兵是國民應盡的義務，竟有新兵入伍隔天就賴床還嗆長官「出營區弄死你」。圖為示意圖（軍聞社提供）

一名19歲鄭姓陸軍步兵從今年7月起入伍當兵，卻每天早上賴床不起身早點名，累了就躺回床，還對前來勸阻的連長、班長辱罵三字經、咆哮、恐嚇「不給我休假，我就去死」「出營區的時候弄死你」等。經台中憲兵隊移送，台中地檢署今（4）日偵結，依違反陸海空軍刑法之意圖長期脫免職役而離去職役未遂、抗命、對長官施強暴、恐嚇等罪嫌，將鄭男提起公訴。

起訴書指出，鄭姓陸軍步兵於今年7月21日入伍服兵役，因不適應部隊生活，意圖長期脫免職役、抗命、並對長官施強暴、恐嚇，同月22日早上、中午過後，不顧連上長官勸阻，擅自躺在床上睡覺，還對班長咆哮。隔日上午，未到早點名，繼續躺在床上不起床，經連長勸導無效。

第三天中午，鄭男於中午返營後，佯以身上起疹子為由，拒絕穿著迷彩服，並對該下士班長咆哮「要不然要怎樣都來啦！」等語；同日晚間飯後對連長咆哮「要怎麼樣都來，不給我休假，我就去死」，對營長咆哮：「看怎樣都來」，復於同日20時40分許，於非就寢時段任意躺臥床上。

第四天上午6時許，仍未到早點名，躺在床上不起床而集合未到。第五天6時早點名還是未到，7時30分許點完名，衝回寢室睡覺，還推倒阻擋的輔導長，致其身上有挫傷等傷害（傷害部分未據告訴），鄭還作勢要毆打輔導長恐嚇稱：「他X的X」、「出營區的時候弄死你」等語，接著想逃出營區，因被連長等人阻擋而未遂。

經台中憲兵隊移送，鄭辯稱因剛入伍，之前因工作遭機器壓傷手，誤信友人以為手受傷可以驗退，沒想到仍需入伍；又因剛入伍心情緊張害怕，而有一連串脫序行為等。檢察官偵結，依違反陸海空軍刑法之意圖長期脫免職役而離去職役未遂、抗命、對長官施強暴、恐嚇等罪嫌，將鄭提起公訴。鄭將面臨最高5年的有期徒刑。

