新兵報到7小時變逃兵 「假冒連長」開車出營區 軍方震驚急改制
成功嶺替代役訓練班1名李姓新兵20號下午剛報到，晚上就利用上廁所爬窗脫逃，還偷了十軍團某連長的私人轎車，用車上通行證騙過大門衛哨，成功離開營區，並一路開回台北家睡覺。
這起離奇事件發生在成功嶺訓練中心，李姓替代役男在報到僅7小時後便計畫逃離。營區人員在21號凌晨1、2點左右展開搜索，並透過監視器發現連長的車被開出營區。這一情況引發了對營區安全管制的質疑，因為按照規定，出入營區時衛哨需檢查車輛內部有無違禁品，為何逃兵能順利開車離開成為關注焦點。
針對這起事件，相關單位解釋，營區車輛通行證上標有姓名、證號和車號，衛哨會查對這些資訊是否與申請人一致，並進行車檢。當天衛哨確實依規定進行了檢查，但通行證上沒有申請人照片，加上營區官兵人數眾多，衛哨不可能認識所有人，因此雖然資料都對，卻未能發現開車的人並非連長本人。
志願役官士兵只要沒有任務在身，晚上可以外膳及外宿，沒想到被李姓替代役男利用這一規定冒用身分。目前李姓替代役男不僅面臨竊盜罪的指控，十軍團也補充說明，假冒軍人的行為將交由憲兵隊偵辦，軍方後續也會研擬加強門禁管制措施，以防類似事件再次發生。
更多 TVBS 報導
車主忘拔鑰匙！警尋獲失車逮通緝犯 包內藏液態搖頭丸
不認識債主？少年欠1萬5被押車 PO網稱「遭搶」
偷車還蛇行亂鑽！撞上「BP」演唱會車潮 警逮個正著
深夜潛入熟睡住戶家！竊賊「最狂行徑」全都錄 原來是他
其他人也在看
30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居
又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。中時新聞網 ・ 1 天前
逆向 BMW 失控暴衝 路人買東西遭撞飛10公尺砸進超商門口
事故發生在晚上9點多，現場監視器拍下完整過程，43歲沈姓男子駕駛 BMW 沿員鹿路內側車道前往員林方向時，突然跨越雙黃線想超越前車，卻迎面撞上由53歲邱姓女子駕駛正準備左轉的轎車，撞擊後車身劇烈偏移，又與外側車道20歲張姓男子駕駛的小客車互撞，3車瞬間混成一團。在連續...CTWANT ・ 1 天前
替代役男入營7小時偷車落跑 疑持連長通行證闖哨通關
台中成功嶺爆出役男逃跑，一名26歲李姓替代役昨(20)日下午到替代役訓練中心報到，當天晚上趁著上廁所逃跑，過程中偷了一輛疑似是連長的車，經過營區哨口，拿出車輛通行證，竟然成功通關，逃出營區之後，他連夜...華視 ・ 1 天前
成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車
台中成功嶺20日發生離譜逃兵事件，剛入伍的26歲李姓替代役男，當晚尿遁疑爬窗逃脫，並在停車場發現一輛放有鑰匙的私人轎車，李男憑車上通行證闖關離營，並一路開回台北家，車主胡姓連長向警方報案，經聯繫後自行北上牽車，李男涉嫌偷車有待警方通知到案說明，擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分。鏡新聞 ・ 9 小時前
TWICE高雄掀熱潮 萬人場外搶聽彩排尖叫不斷
（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE今、明2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，大批粉絲一早搶買周邊商品，下午更擠進萬名粉絲在場邊搶聽彩排，尖叫聲連連直呼感動。中央社 ・ 8 小時前
天天罵自家人 沈志霖批國民黨：天天嚇自己
面對沈伯洋遭中國惡意打壓與通緝一事。沈志霖批藍：天天嚇自己短新聞SHOTNEWS ・ 11 小時前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
彰化煎午仔魚煎到「人走火不熄」 三合院濃煙狂竄鄰居嚇得急報案
消防人員獲報後迅速到場，遠遠就看到民宅屋簷冒出白煙，但反覆呼喊卻找不到屋主，情況十分緊急。幸好大門未上鎖，消防隊立刻破門進入查看，只見濃煙從廚房滾滾竄出，裡頭一個鍋子正被燒得「吱吱作響」，午仔魚已經焦到不成人形，消防研判屋主應該是料理到一半外出忘記關火，...CTWANT ・ 10 小時前
成功嶺替代役男驚傳逃兵 開走連長車子...回家睡大覺
成功嶺驚傳替代役男逃兵！《記者爆料網》獨家報導，270梯次替代役男在20日晚間偷開連長車鑰匙，之後開著連長的車跑回家，家屬今（21）日早上發現人怎麼在家，主動通報。太報 ・ 1 天前
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
刑事局反詐宣導首度進軍台北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
「里長合成照」遭國民黨連結挺垃圾谷…陳其邁喊告再酸：邏輯聽了3條線
垃圾谷另闢政治口水戰！高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，揪出幕後主謀，竟是擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及兒子。國民黨立委陳菁徽見獵心喜，貼出一張陳其邁與李有財的競選合成照，暗指兩人關係匪淺、力挺垃圾谷。對此，陳其邁除了痛批惡意連結提告外，今（22）日再回酸陳菁徽「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼！」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
民眾一口氣「網購四支瘦瘦針」付完5萬才知竟遇詐騙
瘦瘦針近來引發許多爭議，對此內政部警政署呼籲，減肥資訊請洽合格（中）醫師、藥師，才有保障；減肥藥（食品）廣告，請洽衛福部食品藥物管理署諮詢合法性；不要吃來路不明的藥品、施用來路不明針劑，否則輕者無效，重者危及生命。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
趕載小孩下課違規超車！ 5連撞衝超商「禍殃路人」
彰化1名43歲男子，昨(20)日晚上開休旅車，經過埔心鄉員鹿路時，跨越雙黃線超車，不料連撞兩輛轎車，接著衝撞1名站在超商門口的李姓男子，失控的車輛又撞上另外2部車，直到撞上超商才停下來，超商前的男子傷...華視 ・ 1 天前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 11 小時前
美少女郵輪遭殺害「屍體藏床底」！警鎖定16歲繼弟涉勒殺
國際中心／張予柔報導美國佛羅里達州一名18歲啦啦隊少女凱普納原本和家人一同參加嘉年華地平線號（Carnival Horizon）享受為期6天的郵輪假期，卻在旅途中離奇身亡，遺體更被藏在床底，震驚全船乘客。最新調查結果顯示，她是被人以鎖喉方式活活勒死，而警方目前鎖定的主要嫌犯，竟是同行旅遊的16歲繼弟。調查單位指出，少年對死者長期展現近乎「執念式」的迷戀，甚至曾在她睡覺時趴到她身上，舉止令人不寒而慄。民視 ・ 11 小時前
福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 10 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 10 小時前