新兵報到7小時變逃兵 「假冒連長」開車出營區 軍方震驚急改制

成功嶺替代役訓練班1名李姓新兵20號下午剛報到，晚上就利用上廁所爬窗脫逃，還偷了十軍團某連長的私人轎車，用車上通行證騙過大門衛哨，成功離開營區，並一路開回台北家睡覺。

替代役男報到7小時就出逃！竊連長車輛溜出營區。(圖／TVBS)

這起離奇事件發生在成功嶺訓練中心，李姓替代役男在報到僅7小時後便計畫逃離。營區人員在21號凌晨1、2點左右展開搜索，並透過監視器發現連長的車被開出營區。這一情況引發了對營區安全管制的質疑，因為按照規定，出入營區時衛哨需檢查車輛內部有無違禁品，為何逃兵能順利開車離開成為關注焦點。

廣告 廣告

營區車輛通行證上標有姓名、證號和車號，竟然偷連長車「成功騙過衛哨」。(圖／TVBS)

針對這起事件，相關單位解釋，營區車輛通行證上標有姓名、證號和車號，衛哨會查對這些資訊是否與申請人一致，並進行車檢。當天衛哨確實依規定進行了檢查，但通行證上沒有申請人照片，加上營區官兵人數眾多，衛哨不可能認識所有人，因此雖然資料都對，卻未能發現開車的人並非連長本人。

竊連長車「溜出營區」，軍方：將加強門禁管制。(圖／TVBS)

志願役官士兵只要沒有任務在身，晚上可以外膳及外宿，沒想到被李姓替代役男利用這一規定冒用身分。目前李姓替代役男不僅面臨竊盜罪的指控，十軍團也補充說明，假冒軍人的行為將交由憲兵隊偵辦，軍方後續也會研擬加強門禁管制措施，以防類似事件再次發生。

更多 TVBS 報導

車主忘拔鑰匙！警尋獲失車逮通緝犯 包內藏液態搖頭丸

不認識債主？少年欠1萬5被押車 PO網稱「遭搶」

偷車還蛇行亂鑽！撞上「BP」演唱會車潮 警逮個正著

深夜潛入熟睡住戶家！竊賊「最狂行徑」全都錄 原來是他

