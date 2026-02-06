新兵打靶「半張臉不見」 散布毀容照12人慘了

成功嶺。（圖／翻攝自Google Maps）





陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月發生新兵打靶意外，導致邵姓士兵臉部嚴重受創。事發後，邵男受傷的驚悚畫面竟遭不明人士流出，並在多個網路社群平台瘋傳。

台中地檢署主動分案調查後，查出散布源頭竟包含現役軍人、警察及臉書社團版主。檢方於今（6）日偵查終結，依違反《個人資料保護法》將涉案的12人提起公訴。

新兵打靶意外受創 目前生命跡象穩定

回顧整起案件，去年9月22日下午4時44分許，陸軍234旅在台中市烏日區成功嶺基地靶場進行T91步槍射擊訓練時，發生邵姓士兵打靶意外，導致其左側顏面等處嚴重受創。

台中地檢署今日透過新聞稿說明邵男最新病況，指出傷者經轉往三軍總醫院治療後，目前生命跡象穩定。邵男居住地的鄉公所亦表示持續關心此案，據了解該員仍在三總住院並接受多次手術，但不清楚詳細恢復情況。

驚悚畫面遭外流 檢方搜查逮獲軍警

意外發生後，社群網站上隨即出現疑為邵姓士兵受傷的血腥照片，引發媒體報導與社會關注。台中地檢署於同月25日主動剪報分案，指派檢察官柯學航指揮台中市刑大、台中憲兵隊成立專案小組展開追查。

專案小組逐一過濾臉書（Facebook）、PTT、Dcard、Threads、LINE等社群平台的散布來源，經比對IP位址與申設資料後，於去年11月6日兵分多路，前往台北、新北、桃園、台中、彰化、高雄及屏東等20處發動搜索，並通知12名被告到案說明。

涉違個資法起訴12人 臉書版主遭求刑1年

檢察官偵訊後認定，涉案人員包括桃園陸軍張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警局保安大隊楊姓警員，以及一名臉書社團黃姓女版主與8名民眾，共計12人。上述被告因涉犯《個人資料保護法》第41條非法利用個人資料罪嫌，今日全數遭檢方起訴。

檢方考量散布行為對被害人造成的傷害，具體向法院求處刑期：其中黃姓女版主遭求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓民眾求刑8月。

中檢示警：醫療畫面屬敏感個資 轉傳觸法

台中地檢署強調，傷病人的影像及相關資訊屬於高度敏感之個人資料，特別是涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。

檢方呼籲，任何基於好奇或轉傳心態而散布相關影像的行為，不僅侵害當事人隱私與人格尊嚴，亦恐影響軍紀維護與醫療隱私保障，民眾切勿以身試法。

