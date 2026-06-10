《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話

娛樂中心／綜合報導

傅子純過去演出戲劇《新兵日記》「楊海生」一角打開知名度，未料7日因急性血癌驟逝，享年46歲。曾在該劇飾演「阿猴」的演員今（10）日凌晨發文悼念，透露自己多年前家中遭遇詐騙，還有兩個孩子需要照顧，生活一度陷入困境，所幸傅子純伸出援手幫助度過難關。直到去年底，他終於將積欠多年的款項還清，怎料當時的訊息，如今竟成為兩人最後對話。

傅子純（左）曾與阿猴（右）合作《新兵日記》。（圖／翻攝自Threads @bcstpdjdje）

阿猴在社群平台曬出兩人對話紀錄，他去年12月主動傳訊表示要還錢，並愧疚表示自己積欠許久，沒想到傅子純不僅沒有責怪，還暖心安慰「沒事，不要有壓力」，之後雙方在元旦與除夕仍互相傳訊問候，未料對話紀錄最終停留於此。阿猴7日接獲死訊後，打電話給對方卻無人接聽，隨後傳訊寫下「告訴我這是假的」，短短幾字道盡震驚與不捨。

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阿猴公開與傅子純對話紀錄。（圖／翻攝自Threads @bcstpdjdje）

阿猴坦言當年若非傅子純出手相助，真的不知道該如何熬過那段日子，後來他生活逐漸步上軌道，工作也慢慢有了起色，原以為還有許多時間能見面、聊天、打遊戲，沒想到對方卻先一步離開人世。文末，他再度感謝傅子純恩情，並承諾永遠不會忘記，「也希望有一天，當別人跌倒，需要幫助的時候，我也能像祢當年幫助我一樣，伸手拉他一把。我會努力讓自己，成為像祢那樣的人。」

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