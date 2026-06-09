《新兵日記》4年內3演員離世 傅子純演活熱血班長…粉絲不捨追憶
電視圈男神殞落！電視本土劇演員傅子純，前天（6／7）疑因急性血癌引發肺部血栓症狀猝逝，享年46歲，讓許多粉絲驚呼嘆「怎麼可能！」傅子純堪稱是電視圈的「公務員」，不少本土劇都可以見到帥氣的傅子純，他2010年出演《新兵日記》就爆紅，戲劇邀約不斷。但是不少粉絲也發現，《新兵日記》演員中，近4年就有3人離世，且都仍是中壯年的年紀，驟然離世讓粉絲們不勝唏噓。
傅子純原本並沒有打算走演藝圈的路，當年他從靜宜大學應用數學系畢業，是父親認為兒子適合電視戲劇圈，因此悄悄幫傅子純報名民視演員訓練班，2002年才以電視劇《後山日先照》正式出道。
經過不少戲劇作品的歷練後，2010年傅子純在《新兵日記》中飾演帶有江湖氣息卻重情重義的「楊海生」一角，威風凜凜又幽默的班長形象深入人心，也讓他的知名度大開，從此奠定了他在民視8點檔的當家男主角地位。
就有網友再度把16年前的貼出《新兵日記》經典片段，是傅子純飾演的楊海生結訓時，跟阿龐飾演的魔鬼班長真情喊話，傅子純說：「班長，有一些話，我怕我說了，你會覺得肉麻，一定會有人認為我是在巴結你，但是我現在不說，我怕我以後沒機會說了。」「班長，謝謝你，雖然我覺得你很機車，而且你也常處罰我，不過就是你對我嚴格的要求，讓我學到很多東西，其中最重要的是團隊合作。我相信以後的我，一定比以後活得更好、活得更棒。」
傅子純癌逝噩耗傳出後，網友們回看片段紛紛淚崩：「人生無常，一位標準好演員 」「小時候大家最熟悉的演員 一路好走 」、「這是我第一次因為藝人過世掉眼淚 」。
另外，來自馬來西亞的艾成，在台灣參加《超級偶像》歌唱比賽奪冠出道，2010年參與《新兵日記》演出，雖然戲分不算多，但搞笑逗趣表演也讓人印象深刻。艾成疑似長期受憂鬱症之苦，雖然與妻子王瞳一起加入宗教團體，但情況未見好轉，2022年8月17日從新北蘆洲租屋處墜樓，享年40歲。
至於資深藝人汪建民，早年出演《台灣靈異事件》，「鐵頭」角色讓人印象深刻。汪建民聲名大噪，不少戲劇及綜藝節目都可常常見到身影。汪建民也客串《新兵日記》，演出後備旅上校旅長，戲份不多。2024年10月7日，汪建民因肺腺癌病逝，享年56歲。
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