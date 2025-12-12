新冠公費疫苗 擴及滿半歲都能打

圖為民眾接種疫苗。（本報資料照片）

國內新冠疫情處於低點，但疾管署預估明年5月將有一波新疫情，且春節連續假期活動頻繁，病毒傳播風險增加，經專家會議決議擴大新冠疫苗適用對象，自明年（115）1月1日至2月28日止，滿6個月以上民眾皆可公費接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費對象。疾管署副署長林明誠說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，滿12歲以上民眾可擇任一廠牌疫苗接種，而滿6個月至11歲兒童僅可接種莫德納疫苗。

目前國內公費新冠疫苗數量充足，尚有134.4萬劑，其中莫德納庫存114.4萬劑，將陸續在明年6月到10月屆效，Novavax庫存20萬劑，將在明年4月30日屆效。

擴大公費疫苗接種期間，疾管署將與疫苗廠商協調，暫停供應自費疫苗，避免混淆。

不過，林明誠強調，擴大公費對象不是單純為了消耗疫苗，目標是提升群體免疫力，預計施打數十萬劑，不會全部用完，以因應3、4月疫情可能的變化，手頭上仍需要疫苗保護高風險族群。

疾管署統計，今年新冠疫苗接種較去年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7％；50至64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3％。

林明誠提醒，接種新冠疫苗可降低重症、死亡比率，即便發生突破性感染，也有助於縮短病程。

經專家評估，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果，且安全有效。由於疫苗接種後約需2周才有完整保護力，請民眾踴躍接種。