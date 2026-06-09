新冠回來了？門急診單週破千人次 重症逾9成未打疫苗
疾管署今（9）日表示，新冠疫情已自低點回升，第22週（5月31日至6月6日）新冠門急診就診達1,000人次，較前一週上升4.1%，呼籲民眾加強自主防疫，具重症風險因子者出現疑似症狀應儘速就醫。
疾管署指出，上週（6月2日至6月8日）新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。自114年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡。重症病例以65歲以上長者為多，占72.2%，具慢性病史者占81.1%，且93.3%的重症病例未接種本季新冠疫苗。
在全球疫情動態方面，疾管署說明，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1。各區域中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情於高點波動，大陸疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。
疾管署提醒，民眾應落實手部衛生及呼吸道禮節。若出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，以及與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩；如出現發燒或呼吸道症狀，建議盡量在家休息，避免不必要外出。
疾管署強調，具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件者，出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物治療，以降低感染後導致嚴重併發重症或死亡的風險。
目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，並呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗的民眾儘速完成接種。民眾如需查詢疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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