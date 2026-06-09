新冠疫情升溫！疾管署：上週就診千人、增5例重症

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如有發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等呼吸道症狀，建議自主佩戴口罩。（示意圖／Pexels）





國內新冠疫情近期出現上升趨勢，疾管署今（9日）表示，監測資料顯示，第22週（5月31日至6月6日）新冠門急診就診人次達1,000人，較前一週增加4.1%；上週（6月2日至8日）新增5例新冠併發重症本土病例，雖然沒有新增死亡個案，但疫情變化仍持續受到關注。

疾管署指出，自去年10月起累計已有90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡。分析顯示，重症個案以65歲以上長者為主，占72.2%，另有81.1%具有慢性病史，而高達93.3%的重症患者未接種本季新冠疫苗，顯示疫苗接種仍是預防重症的重要防線。

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此外，全球新冠疫情也有升溫趨勢。疾管署表示，目前全球流行變異株以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，其中東南亞疫情增加較為明顯。鄰近國家方面，印度疫情持續上升，新加坡疫情仍在高點波動，中國疫情自低點略為回升，日本則維持平穩。

對此，疾管署提醒民眾落實自主防疫措施，如有發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等呼吸道症狀，建議自主佩戴口罩，並盡量在家休息避免外出；進出醫療照護機構、人潮擁擠場所，或接觸年長者及免疫力較低族群時，也建議戴上口罩降低傳播風險。

疾管署強調，目前國內新冠疫苗及抗病毒藥物儲備量充足，呼籲滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾儘速接種。若屬高風險族群且出現疑似症狀，應儘速就醫，由醫師評估是否使用公費抗病毒藥物，以降低重症及死亡風險。

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